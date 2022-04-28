Лжечиновники пытаются купить квартиры в Курганской области

Мошенники искали квартиры в новостройках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мошенники от имени администрации Макушинского муниципального округа (Курганская область) размещают объявления о покупке новых квартир. Об этом сообщили представители администрации округа.

«Администрация Макушинского муниципального округа не размещала подобной информации! Информация ложная, не соответствует действительности! Будьте внимательны, не попадайтесь на уловки мошенников», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Представители власти прикрепили объявление мошенников из соцсетей, где указано, что администрация покупает квартиры площадью от 44 квадратных метров для переселения граждан из аварийного жилья. Авторы объявления искали квартиры в домах не старше 2017 года. Мошенники утверждали, что представляют департамент недвижимости, который якобы является аккредитованным поставщиком квартир государству.