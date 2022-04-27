Мэр курганского города попал на крупный штраф

Глава Катайска (Курганская область) оштрафован на 30 тысяч рублей за несвоевременную оплату товаров, работ и услуг по муниципальным контрактам. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры на своем официальном сайте.
«По результатам проверки в деятельности должностного лица заказчика, главы Катайска, выявлены нарушения в части несвоевременной оплаты оказанных услуг. В отношении главы города возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 7.32.5 КоАП — нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — говорится в заявлении ведомства.
Материалы проверки передали в региональное управление ФАС. Это ведомство признало должностное лицо виновным в правонарушении, мэр оштрафован на 30 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в феврале экс-глава Катайска Сабиржан Мусалямов ушел в отставку по собственному желанию. Перед этим ему выписали штраф в 20 тысяч рублей за несвоевременную очистку дорог от снега. Сейчас обязанности главы Катайска временно исполняет заместитель мэра Александр Карнаухов, которого недавно оштрафовали за управление автомобилем без водительского удостоверения.
Глава Катайска (Курганская область) оштрафован на 30 тысяч рублей за несвоевременную оплату товаров, работ и услуг по муниципальным контрактам. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры на своем официальном сайте. «По результатам проверки в деятельности должностного лица заказчика, главы Катайска, выявлены нарушения в части несвоевременной оплаты оказанных услуг. В отношении главы города возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 7.32.5 КоАП — нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — говорится в заявлении ведомства. Материалы проверки передали в региональное управление ФАС. Это ведомство признало должностное лицо виновным в правонарушении, мэр оштрафован на 30 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в феврале экс-глава Катайска Сабиржан Мусалямов ушел в отставку по собственному желанию. Перед этим ему выписали штраф в 20 тысяч рублей за несвоевременную очистку дорог от снега. Сейчас обязанности главы Катайска временно исполняет заместитель мэра Александр Карнаухов, которого недавно оштрафовали за управление автомобилем без водительского удостоверения.