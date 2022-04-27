Мэр курганского города попал на крупный штраф

Главу Катайска оштрафовали за то, что он несвоевременно рассчитывался по муниципальным контрактам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Катайска (Курганская область) оштрафован на 30 тысяч рублей за несвоевременную оплату товаров, работ и услуг по муниципальным контрактам. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры на своем официальном сайте.

«По результатам проверки в деятельности должностного лица заказчика, главы Катайска, выявлены нарушения в части несвоевременной оплаты оказанных услуг. В отношении главы города возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 7.32.5 КоАП — нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — говорится в заявлении ведомства.

Материалы проверки передали в региональное управление ФАС. Это ведомство признало должностное лицо виновным в правонарушении, мэр оштрафован на 30 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в феврале экс-глава Катайска Сабиржан Мусалямов ушел в отставку по собственному желанию. Перед этим ему выписали штраф в 20 тысяч рублей за несвоевременную очистку дорог от снега. Сейчас обязанности главы Катайска временно исполняет заместитель мэра Александр Карнаухов, которого недавно оштрафовали за управление автомобилем без водительского удостоверения.