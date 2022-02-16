В Курганской области оштрафовали мэра, уходящего в отставку

По решению суда глава Катайска оштрафован на 20 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главу Катайска (Курганская область) Сабиржана Мусалямова оштрафовали на 20 тысяч рублей за несвоевременную очистку дорог от снега. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Ранее Мусалямов написал заявление об отставке, городская дума должна рассмотреть его 17 февраля.

«По результатам рассмотрения мировым судьей судебного участка №9 Катайского судебного района Курганской области указанного дела должностное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей», — говорится в сообщении.

Надзорный орган в январе проводил проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения при содержании дорожной сети Катайска. В результате были выявлены «грубые нарушения требований действующего законодательства, факты бездействия при организации работы по зимнему содержанию дорожной сети города, в том числе несвоевременная очистка дорог от рыхлого снега (снежного наката), наледи, а также ненадлежащая ликвидация колейности». В отношении главы Катайска возбуждалось административное дело по ч.1 ст. 12.34 КоАП (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

Ранее URA.RU сообщало, что 17 февраля в гордуме Катайска рассмотрят заявление Мусалямова об отставке по собственному желанию. Источник URA.RU сообщал, что ему предлагали уволиться из-за нерешенных проблем с очистными сооружениями. До этого местная гордума приняла 28 решений о передаче большинства полномочий мэрии администрации Катайского района. В руководстве городской администрации считают, что передача проведена с нарушениями, и сравнивают ее с «рейдерским захватом». Почетный гражданин Катайска Вера Ганина направила губернатору Курганской области Вадиму Шумкову письмо с просьбой разобраться с перестановками в местной администрации.

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