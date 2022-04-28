ФСБ задержала украинского морпеха за подготовку теракта в Крыму

Злоумышленник готовил теракт в ТРЦ Симферополя (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники ФСБ задержали бывшего украинского морпеха, который готовил теракт в торговом центре в Симферополе. По информации Центра общественных связей ФСБ, злоумышленник действовал по указанию националистов полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации).

Как сообщили в ФСБ, задержанный — житель региона 1988 года рождения, бывший военнослужащий морской пехоты Вооруженных сил Украины, сторонник неонацизма. «По указанию националистов полка „Азов“ он готовил взрыв и поджог в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя. Переписка с обсуждением деталей теракта обнаружена в средствах связи задержанного», — приводит ТАСС сообщение ЦОС ФСБ России.

Изъято самодельное взрыво-зажигательное устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления. Также у морпеха обнаружили экстремистскую литературу и атрибутику украинских нацформирований. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 — ч.1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту) и по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Ранее во Владимирской области сотрудники ФСБ задержали сторонника неонацистов, который в интернете призывал к терактам и уничтожению российских военных. У него изъяты государственные символы Украины, националистическая атрибутика, элементы военной экипировки, а также «предметы, похожие на холодное и дробящее оружие».

Россия проводит на Украине спецоперацию, главной целью которой президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны. Российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения, уничтожая только вооружение и объекты военной инфраструктуры ВСУ.

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