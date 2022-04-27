27 апреля 2022

Пермским школьникам разъяснили причины спецоперации на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол на тему образования. Пермь, кассина раиса
Раиса Кассина рассказала о 3000 занятий с детьми о спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В школах и средних учебных заведения Пермского края с начала спецоперации РФ на Украине ведется активная работа по разъяснению детям происходящего. Школьникам, студентам и родителям рассказывают о героях спецоперации, причинах антироссийских санкций и сути гибридных конфликтов. Об этом на заседании правительства региона сообщила министр образования Раиса Кассина, передает корреспондент URA.RU.

«Особое внимание и скажем так трепетное отношение к тому, чтобы ребятам правильно разъяснить то, что происходит в настоящее время — в марте—апреле. Поэтому более 3000 мероприятий уже проведено со школьниками и студентами. Отдельно работаем с родителями», — рассказала Кассина. По словам министра, она сама принимала участие в таких мероприятиях и отметила хорошее отношение детей к ним.

В своем докладе Кассина уточнила, что в учебных заведениях проводятся уроки «Братство славянских народов», «Гибридный конфликт», «Герои нашего времени», «Антироссийские экономические санкции и их влияние на отечественную экономику», «О военных врачах», а также лекции «Фейковые новости». Ранее URA.RU рассказывало, что спецоперацию России на Украине в пермских школах обсуждали на уроках истории или обществознания. Одно из занятий в рамках уроков «Герои нашего времени» было посвящено офицеру-десантнику Нурмагомеду Гаджимагомедову, который погиб во время спецоперации по защите Донбасса в 2022 году.

Спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, это было вынужденной мерой. Главная цель действий российских военных — защита мирных жителей Донбасса от геноцида.

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В школах и средних учебных заведения Пермского края с начала спецоперации РФ на Украине ведется активная работа по разъяснению детям происходящего. Школьникам, студентам и родителям рассказывают о героях спецоперации, причинах антироссийских санкций и сути гибридных конфликтов. Об этом на заседании правительства региона сообщила министр образования Раиса Кассина, передает корреспондент URA.RU. «Особое внимание и скажем так трепетное отношение к тому, чтобы ребятам правильно разъяснить то, что происходит в настоящее время — в марте—апреле. Поэтому более 3000 мероприятий уже проведено со школьниками и студентами. Отдельно работаем с родителями», — рассказала Кассина. По словам министра, она сама принимала участие в таких мероприятиях и отметила хорошее отношение детей к ним. В своем докладе Кассина уточнила, что в учебных заведениях проводятся уроки «Братство славянских народов», «Гибридный конфликт», «Герои нашего времени», «Антироссийские экономические санкции и их влияние на отечественную экономику», «О военных врачах», а также лекции «Фейковые новости». Ранее URA.RU рассказывало, что спецоперацию России на Украине в пермских школах обсуждали на уроках истории или обществознания. Одно из занятий в рамках уроков «Герои нашего времени» было посвящено офицеру-десантнику Нурмагомеду Гаджимагомедову, который погиб во время спецоперации по защите Донбасса в 2022 году. Спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, это было вынужденной мерой. Главная цель действий российских военных — защита мирных жителей Донбасса от геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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