27 апреля 2022

Против экс-мэра челябинского города возбудили уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Место преступления. Челябинск, уголовный кодекс
В обстоятельствах разбираются следователи Фото:

В Катав-Ивановске (Челябинская область) в отношении бывшего мэра города Ивана Норко возбудили уголовное дело. Его подозревают в присвоении денежных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«По данным следствия, с 2017 по 2020 год Иван Норко, будучи главой поселения, подписывал незаконные распоряжения о начислении себе премий. Таким образом он присвоил из бюджета более 270 тысяч рублей», — рассказал источник.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. В пресс-службе следственного управления СК России по области информацию уточнят позднее.

Полномочия Ивана Норко истекли в марте 2022 года. Он хотел переизбраться на новый срок, но проиграл конкурс Андрею Елисееву. При этом еще один бывший мэр Катав-Ивановска Алексей Бисярин, который был предшественником Норко на посту, также обвиняется в незаконном присвоении премий.

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В Катав-Ивановске (Челябинская область) в отношении бывшего мэра города Ивана Норко возбудили уголовное дело. Его подозревают в присвоении денежных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «По данным следствия, с 2017 по 2020 год Иван Норко, будучи главой поселения, подписывал незаконные распоряжения о начислении себе премий. Таким образом он присвоил из бюджета более 270 тысяч рублей», — рассказал источник. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. В пресс-службе следственного управления СК России по области информацию уточнят позднее. Полномочия Ивана Норко истекли в марте 2022 года. Он хотел переизбраться на новый срок, но проиграл конкурс Андрею Елисееву. При этом еще один бывший мэр Катав-Ивановска Алексей Бисярин, который был предшественником Норко на посту, также обвиняется в незаконном присвоении премий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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