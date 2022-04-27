Город в Пермском крае начал уходить под воду

Уровень воды в реке Иньва подходит к критической отметке Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городе Кудымкар Пермского края зафиксирован подъем уровня воды в реке Иньва. За сутки вода в реке поднялась почти на один метр. У домов, расположенных в частном секторе, уже дежурят спасатели, сообщается в официальной группе администрации Кудымкара в соцсетях.

«Уровень воды в реке Иньва повышается. Согласно данным мониторинга на 8 часов утра 28 апреля составляет 451 см (+87 см за сутки). При уровне 460 см возможны подтопления придомовых территорий по улицам Матросова, Радищева, Пугачева, Колыхматова, переулках Партизанский, Спортивный. На улице Свердлова установлен пост со спасателями и лодкой для перевозки населения и эвакуации», — говорится в сообщении мэрии. Горожанам рекомендовано отказаться от посещения дач в период половодья.

В минувшую среду из-за разлива реки Луньва затопило несколько домов в городе Александровск. Власти провели осмотр квартир, расположенных в подтопленных домах. Собственникам жилья предложено переехать во временные пункты размещения.