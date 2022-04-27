В каких сферах труда в Тюмени чаще всего задерживают зарплату

12% жителей Тюмени сообщили о задержках зарплаты Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Чаще всего с задержками заработной платы в Тюмени сталкиваются представители сферы искусства, массмедиа и развлечений. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба компании HeadHunter. За первый квартал текущего года о несвоевременных выплатах рассказали 12% опрошенных жителей.

«12% жителей Тюменской области столкнулись с задержкой зарплаты в первом квартале 2022 года, в том числе 6% — в январе, 4% — в феврале, 2% — в марте. В „Искусстве, развлечениях, масс-медиа“ с несвоевременными выплатами столкнулись 31% респондентов. В „Туризме, гостиницах, ресторанах“ — 29%, а в „Строительстве, недвижимости“ — 28%», — сообщает пресс-служба.

Среди всех опрошенных о том, что руководитель ни разу не задерживал заработную плату рассказали 88% тюменцев. Реже всего, по словам респондентов, оплату задерживают госслужащим и специалистам по добыче сырья — всего 6%. О падении доходов в Тюмени сообщили 20% жителей. Премии в регионе получают 64% тюменцев. Чаще остальных их вручают банковским работникам (82%), госслужащим (81%) и специалистам по добыче сырья (80%). Представители автобизнеса получают премию реже остальных. Их составляет всего 45%. О росте доходов рассказали 39% тюменцев.

Ранее URA.RU писало о вакансиях, на которые трудоустроят тюменцев без опыта работы. Им предлагают зарабатывать 100 рублей в месяц.