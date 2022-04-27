27 апреля 2022

В Курган приехал белорусский министр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения между Тюменской областью и министерством промышленности Республики Беларусь. Тюмень
Вадим Шумков поделился фотографиями со встречи с министром ЖКХ Белоруссии Андреем Хмелем Фото:

Делегация из Белоруссии во главе с министром ЖКХ Андреем Хмелем прибыла в Курган. Фотографиями со встречи с зарубежными гостями поделился губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Встреча с коллегами из братской Республики Беларусь. Небольшая делегация во главе с министром ЖКХ Республики Беларусь Андреем Хмелем. Обсудили ряд важных вопросов и возможных совместных проектов», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Публикацию губернатор сопроводил хэштегом #КурганЭтоДружба. Судя по фото, на встрече с белорусской делегацией также присутствовал замгубернатора Владимир Архипов.

Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2021 года Курганскую область посетила делегация представителей турфирм Белоруссии. Гости оценили туристический потенциал региона. В частности, их свозили в Центр Илизарова, шадринский санаторий «Жемчужина Зауралья», охотугодья Кетовского района, Успенский Далматовский мужской монастырь и «Русскую избу» в Каргапольском районе. Кроме того, представителям турфирм показали набережную в Кургане и некоторые предприятия.

Вадим Шумков провел встречу с делегацией из Белоруссии
Фото:
Делегацию возглавляет Андрей Хмель
Фото:

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Делегация из Белоруссии во главе с министром ЖКХ Андреем Хмелем прибыла в Курган. Фотографиями со встречи с зарубежными гостями поделился губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Встреча с коллегами из братской Республики Беларусь. Небольшая делегация во главе с министром ЖКХ Республики Беларусь Андреем Хмелем. Обсудили ряд важных вопросов и возможных совместных проектов», — написал Шумков в своем telegram-канале. Публикацию губернатор сопроводил хэштегом #КурганЭтоДружба. Судя по фото, на встрече с белорусской делегацией также присутствовал замгубернатора Владимир Архипов. Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2021 года Курганскую область посетила делегация представителей турфирм Белоруссии. Гости оценили туристический потенциал региона. В частности, их свозили в Центр Илизарова, шадринский санаторий «Жемчужина Зауралья», охотугодья Кетовского района, Успенский Далматовский мужской монастырь и «Русскую избу» в Каргапольском районе. Кроме того, представителям турфирм показали набережную в Кургане и некоторые предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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