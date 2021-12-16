Белорусские турфирмы заинтересовались Курганской областью

Представители делегации оценивают, насколько регион интересен для туристов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганскую область посетила делегация представителей турфирм Белоруссии. По данным областного правительства, гости оценивают туристический потенциал региона.

«Делегация представителей пяти турфирм республики Беларусь <…>, 16 декабря, прибыла в Курган, чтобы познакомиться с туристическим потенциалом нашей области», — указано в сообщении, размещенном на сайте областного правительства.

Представители делегации пробудут в регионе до 17 декабря. Для гостей подготовили поездки в Центр им. Илизарова, шадринский санаторий «Жемчужина Зауралья», охотугодья Кетовского района, Успенский Далматовский мужской монастырь и «Русскую избу» в селе Тагильском Каргапольского района. Также представители турфирм посетят набережную в Кургане и некоторые предприятия.

Ранее замгубернатора Владимир Архипов сообщил, что на крупных промышленных предприятиях региона будут проводить экскурсии. В 2021 году, по его данным, на грантовую поддержку туризма в области выделили 20 млн рублей.