VIP-чиновник покинул мэрию Златоуста после визитов ФСБ и полиции

Андрей Самохвалов уволился с поста начальника управления ЖКХ Златоуста (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник управления ЖКХ Златоуста Андрей Самохвалов подал в отставку, сообщили источники URA.RU и подтвердили в мэрии города. Этому предшествовали обыски в мэрии, а также задержания его подчиненных полицией и ФСБ с последующим арестом.

«Сегодня, 28 апреля, у Самохвалова последний рабочий день. Заявление об увольнении он написал по собственному желанию», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Златоуста.

Полиция в мэрии Златоуста появилась 4 марта: визит следователей предваряла группа спецназа, ворвавшаяся в здание. После изъятия большого объема документов, касающихся муниципальных контрактов, на квартире заместителя Самохвалова — Владимира Горбунова — провели обыск уже сотрудники ФСБ.

Одновременно силовики задержали замглавы муниципального учреждения «Благоустройство» Антона Нагаева. Оба чиновника 17 марта по решению суда были арестованы: им инкриминируют взятки и мошенничество на миллионы рублей. Сейчас Горрбунов и Нагаев находятся в СИЗО, где останутся минимум до середины мая.