Лукашенко предложил бывшим странам СССР объединиться в новый союз

28 апреля 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко высказался о создании Союзного государства с РФ Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь К Союзному государству России и Белоруссии захотят присоединиться другие страны, которые раньше входили в состав СССР. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Воронежской области России Александром Гусевым. «Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные, независимые государства — Беларусь и Россия. К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза», — заявил Лукашенко, передает «Белта» со ссылкой на корреспондента. О развитии процесса интеграции Белоруссии и России в прошлом году объявил президент РФ Владимир Путин. В Кремле заявляли, что целью союзного государства будет улучшение жизни граждан двух стран. В правительстве сообщали, что Россия начала реализацию союзных программ с Белоруссией. Лукашенко ранее отмечал, что проект Союзного государства не предполагает вхождения Белоруссии в состав России. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

К Союзному государству России и Белоруссии захотят присоединиться другие страны, которые раньше входили в состав СССР. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Воронежской области России Александром Гусевым. «Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные, независимые государства — Беларусь и Россия. К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза», — заявил Лукашенко, передает «Белта» со ссылкой на корреспондента. О развитии процесса интеграции Белоруссии и России в прошлом году объявил президент РФ Владимир Путин. В Кремле заявляли, что целью союзного государства будет улучшение жизни граждан двух стран. В правительстве сообщали, что Россия начала реализацию союзных программ с Белоруссией. Лукашенко ранее отмечал, что проект Союзного государства не предполагает вхождения Белоруссии в состав России.