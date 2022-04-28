28 апреля 2022

В Перми госпиталь для ветеранов готов принять действующих военных

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной инфекционный центр, красная зона. Челябинск, пациент, больной, здоровье, здравоохранение, больница, реанимация, больничная койка, палата реанимации
Ветеранский госпиталь готов лечить действующих военных Фото:

Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн готов оказывать медицинскую помощь и действующим военным. Однако для этого потребуется дополнительное финансирование. Так URA.RU в минздраве прокомментировали инициативу ряда депутатов законодательного собрания региона о расширении функционала медучреждения.

«Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн при принятии определенных решений и наличии необходимого финансирования данного вида медобслуживания в госпитале, готов будет предоставлять лечебную помощи кадровым, действующим военным», — сообщили в министерстве здравоохранения Прикамья. В ведомстве при этом отметили, что в регионе уже есть учреждение для военных. Их медицинским обслуживанием занимается медико-санитарная часть внутренних дел РФ по Пермскому краю.

Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты ЗС предложили оказывать медицинскую помощь в региональном госпитале для ветеранов войн действующим военным, а не только демобилизованным и вышедшим на военную пенсию. По их словам, примеры такой работы госпиталей существуют в ряде регионов.

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Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн готов оказывать медицинскую помощь и действующим военным. Однако для этого потребуется дополнительное финансирование. Так URA.RU в минздраве прокомментировали инициативу ряда депутатов законодательного собрания региона о расширении функционала медучреждения. «Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн при принятии определенных решений и наличии необходимого финансирования данного вида медобслуживания в госпитале, готов будет предоставлять лечебную помощи кадровым, действующим военным», — сообщили в министерстве здравоохранения Прикамья. В ведомстве при этом отметили, что в регионе уже есть учреждение для военных. Их медицинским обслуживанием занимается медико-санитарная часть внутренних дел РФ по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты ЗС предложили оказывать медицинскую помощь в региональном госпитале для ветеранов войн действующим военным, а не только демобилизованным и вышедшим на военную пенсию. По их словам, примеры такой работы госпиталей существуют в ряде регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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