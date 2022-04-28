В Перми госпиталь для ветеранов готов принять действующих военных

Ветеранский госпиталь готов лечить действующих военных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн готов оказывать медицинскую помощь и действующим военным. Однако для этого потребуется дополнительное финансирование. Так URA.RU в минздраве прокомментировали инициативу ряда депутатов законодательного собрания региона о расширении функционала медучреждения.

«Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн при принятии определенных решений и наличии необходимого финансирования данного вида медобслуживания в госпитале, готов будет предоставлять лечебную помощи кадровым, действующим военным», — сообщили в министерстве здравоохранения Прикамья. В ведомстве при этом отметили, что в регионе уже есть учреждение для военных. Их медицинским обслуживанием занимается медико-санитарная часть внутренних дел РФ по Пермскому краю.

Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты ЗС предложили оказывать медицинскую помощь в региональном госпитале для ветеранов войн действующим военным, а не только демобилизованным и вышедшим на военную пенсию. По их словам, примеры такой работы госпиталей существуют в ряде регионов.