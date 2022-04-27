Курганцы готовят письмо главе депздрава из-за нехватки врачей

Жители Каргапольского района не могут попасть на прием к терапевту Фото: Нина Калинина © URA.RU

Жители Каргапольского района (Курганская область) собирают подписи под обращением к департаменту здравоохранения с просьбой закрепить за их территорией врача-терапевта. Об этом написала жительница села Долговское в группе правительства области во «ВКонтакте».

«Жители села Долговское Каргапольского района просят помочь с решением вопроса о закреплении за нашей территорией в районной больнице терапевта, в данный момент терапевта нет, приема нет. Жители собирают подписи для обращения в департамент здравоохранения», — написала Татьяна Кирпичева в комментарии к посту правительства Курганской области во «ВКонтакте».

Глава Долговского сельсовета Елена Гагарина уточнила URA.RU, что на данный момент в Каргапольской ЦРБ нет участкового терапевта. «Когда в ЦРБ обращаются жители Долговского, сотрудники не знают, к кому их направить, врач может отказать в приеме. При этом врачей понять можно: нагрузка у них очень большая. Проблема касается не только наших жителей, сельсоветов много. В больнице работают всего два терапевта на весь район», — отметила Гагарина. В селе Долговское проживает более 750 человек, работает фельдшерско-акушерский пункт.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Курганская область занимает последнее место среди регионов России по обеспеченности медицинскими кадрами. В области на 10 тысяч населения приходится 23,4 врача. Такая ситуация наблюдается в течение нескольких лет.

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