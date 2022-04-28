Источник: глава минздрава Челябинской области уходит в отставку

Губернатор Алексей Текслер (слева) готовится уволить министра здравоохранения Юрия Семенова (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов покинет пост руководителя ведомства. Об этом сообщил URA.RU источник в медицинских кругах. В качестве преемника власти региона рассматривают руководителя территориального фонда медицинского страхования Агату Ткачеву.

«Семенов или уже подал заявление, или сделает это в ближайшее время. На его место прочат Ткачеву, но непонятно, согласится ли она», — пояснил URA.RU инсайдер.

Семенов руководил министерством с конца 2019 года, перейдя в ведомство с должности главврача областного перинатального центра. Перед этим губернатор Алексей Текслер не продлил контракт с предыдущим министром — Сергеем Приколотиным.

Последние месяцы работы минздрава ознаменовались громкими уголовными делами, связанными с мошенничеством при поставках медицинского оборудования на миллиарды рублей. Обвиняемым по делу проходит замминистра Александр Кузнецов, отвечавший за закупки. Оперативное сопровождение по делу осуществляют ФСБ и полицейский главк области.

Ткачева ранее работала в Челябинской областной клинической больнице врачом-гастроэнтерологом, затем была ассистентом кафедры Госпитальной терапии и семейной медицины ЧелГМА, где в 2005 году защитила кандидатскую диссертацию. С 2008 по 2010 год была начальником отдела контроля качества медицинской помощи в региональном минздраве, откуда ушла заместителем главврача сначала в горбольницу №5 Челябинска, а затем в областную клиническую больницу. В июле 2013 года она вернулась в минздрав в качестве первого замминистра, потом руководила ГКБ №8 — и уже оттуда осенью 2019 года перешла в ТФОМС.

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