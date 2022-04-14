Челябинскому замглавы минздрава добавят четвертое уголовное дело

Александр Кузнецов остается под стражей Фото: Сергей Иванов © URA.RU

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело, связанное с поставками томографов в больницы Челябинской области по завышенным ценам. Пока оно возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере в составе группы лиц и находится в одном производстве с уголовными делами заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«15 апреля возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“) по факту хищения неустановленными лицами денежных средств из бюджета поставки медицинского томографа в период с декабря 2020 по мая 2021 года по завышенной цене. Сумма хищения составляет более 10 млн рублей, преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области», — рассказал источник сайта.

Подозреваемым по уголовному делу в ближайшее время будет допрошен замминистра. Также идут следственные действия с участием поставщиков по данному контракту. Ранее самому Кузнецову уже было предъявлено обвинение по статье 286 УК («Злоупотребление должностными полномочиями») в связи с заключением контракта на поставку данного томографа. Официальные источники в правоохранительных органах пока информацию не комментируют.

По подобным схемам, считает следствие, весной 2020 года в Челябинскую область поставили еще три томографа, за что обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий также предъявлено Кузнецову. Оперативное сопровождение уголовного дела оказывают УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области.

Замминистра задержали 18 февраля, он находится под стражей, 14 апреля ему продлили срок содержания в СИЗО. От сотрудничества со следствием Кузнецов отказывается.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам