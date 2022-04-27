Ради туристов возле курганского курорта отремонтируют дороги

На ремонт дорог в регионе планируют потратить более 5 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области планируют увеличить туристический потенциал озера Медвежье с помощью ремонта более 50 км дорог. Данная информация была размещена 28 апреля на сайте областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

«Туристический потенциал озера Медвежье в Петуховском муниципальном округе значительно повысится благодаря ремонту дороги Петухово — Частоозерье. Участок работ составляет более 50 км, соединяет две федеральные дороги, ведет к знаменитому озеру, межмуниципальная дорога к которому обновлена также в рамках нацпроекта в 2021 году», — сообщили представители ведомства.

Всего в 2022 году планируют отремонтировать 300 км дорог Курганской области. Из них 251 км — региональные дороги, а 49 км дороги агломерации. Также будут отремонтированы некоторые мосты и путепроводы. На эти цели потратят 5,2 млрд рублей, 1,33 млрд рублей из которых выделили из федерального бюджета.

Ранее стало известно, что Курганской области из федерального бюджета дополнительно выделят 364 млн рублей. Эта сумма поможет отремонтировать в регионе 22 км дорог.