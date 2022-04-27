Ветеранов спецоперации обеспечат жильем в ЯНАО

Власти ЯНАО в первую очередь обеспечат жильем ветеранов спецоперации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО решили предоставить ветеранам спецоперации и семья погибших первоочередное право на получение жилищных мер поддержки. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО.

«Мы на местах должны принимать дополнительные меры, чтобы помогать семьям участников боевых действий. Поэтому решили в приоритетном порядке предоставлять им поддержку по нашим основным жилищным программам. В ближайшее время примем все необходимые документы, и семьи смогут обращаться в органы жилищной политики», — приводит пресс-служба слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Ветераны смогут претендовать на получение жилья по программе «Сотрудничество» для получения квадратных метров на юге Тюмени, по программе для молодых для многодетных семей. Получить такую меру поддержки участники спецоперации смогут после принятия всех необходимых документов.

Вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главный приоритет армии РФ — исключение напрасных жертв среди мирных граждан Украины, уничтожение объектов военной инфраструктуры Украины и нацбатов высокоточными средствами.