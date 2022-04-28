Германия решилась поставить на Украину тяжелое вооружение

28 апреля 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Ранее Германия заявляла, что это оружие нужно для собственной армии Фото: bundeskanzlerin.de новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутаты Бундестага одобрили отправку на Украину тяжелого оружия. К такому решению они пришли на заседании. Согласно данным с трансляции, которая велась на сайте парламента, за принятие документа «Защита мира и свободы в Европе — всеобъемлющая поддержка Украины» проголосовало большинство. Из 693 человек 100 проголосовали против, семеро воздержались. В данном документе указано, что Германии необходимо поставить Киеву более эффективное, «в том числе тяжелое, вооружение». При этом парламентарии поддержали будущее соглашение между РФ и Украиной. На территории Украины 24 февраля началась специальная операция по денацификации и демилитаризации по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, начало СВО помогло предотвратить полномасштабное наступление на Россию и прекратить восьмилетний геноцид жителей Донбасса. После начала спецоперации западные страны еще активнее стали поставлять Киеву вооружение, однако Германия ранее отказывалась от поставок тяжелого оружия. По словам властей, они достигли предела в том, что могут поставить Украине из собственных запасов Вооруженных сил, пишет RT. При этом замгенинспектора ВС Германии Маркус Лаубенталь уверял, что невозможно поменять решение об этом, потому что вооружение нужно для своих солдат. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Депутаты Бундестага одобрили отправку на Украину тяжелого оружия. К такому решению они пришли на заседании. Согласно данным с трансляции, которая велась на сайте парламента, за принятие документа «Защита мира и свободы в Европе — всеобъемлющая поддержка Украины» проголосовало большинство. Из 693 человек 100 проголосовали против, семеро воздержались. В данном документе указано, что Германии необходимо поставить Киеву более эффективное, «в том числе тяжелое, вооружение». При этом парламентарии поддержали будущее соглашение между РФ и Украиной. На территории Украины 24 февраля началась специальная операция по денацификации и демилитаризации по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, начало СВО помогло предотвратить полномасштабное наступление на Россию и прекратить восьмилетний геноцид жителей Донбасса. После начала спецоперации западные страны еще активнее стали поставлять Киеву вооружение, однако Германия ранее отказывалась от поставок тяжелого оружия. По словам властей, они достигли предела в том, что могут поставить Украине из собственных запасов Вооруженных сил, пишет RT. При этом замгенинспектора ВС Германии Маркус Лаубенталь уверял, что невозможно поменять решение об этом, потому что вооружение нужно для своих солдат.