Игорь Рыбаков связал модернизацию приложения с увеличением слежки за пользователями Фото: Илья Московец © URA.RU

Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков раскритиковал идею Илона Маска изменить социальную сеть Twitter (запрещена и заблокирована на территории РФ) после ее приобретения. По словам Рыбакова, модернизация приложения призвана отслеживать каждого зарегистрированного пользователя.

«Илон Маск заявляет: „Я хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо. Улучшить продукт, ввести новые функции, сделать алгоритм открытым исходным кодом, повысить доверие, победить спам-ботов и аутентифицировать всех людей“. Что значит аутентифицировать, знаете? Это значит, взять на карандаш», — рассказал Рыбаков в своем видео на YouTube-канале.

Рыбаков пояснил, что Илон Маск работает в тесном сотрудничестве со спецслужбами США, и, скорее всего, Twitter станет глобальной платформой слежки за людьми. Миллиардер подытожил, что никуда в настоящее время от слежки не скрыться, и посоветовал расслабиться и получать удовольствие от жизни.

Ранее миллиардер рассказал, почему оставил своих детей без наследства. По словам Рыбакова, дети должны сами создать свое будущее.