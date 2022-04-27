27 апреля 2022

Миллиардер раскритиковал идею Илона Маска модернизировать Twitter. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Миллиардер Игорь Рыбаков на вручении своей премии «Учитель – сердце школы». Магнитогорск, рыбаков игорь, миллиардер
Игорь Рыбаков связал модернизацию приложения с увеличением слежки за пользователями Фото:

Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков раскритиковал идею Илона Маска изменить социальную сеть Twitter (запрещена и заблокирована на территории РФ) после ее приобретения. По словам Рыбакова, модернизация приложения призвана отслеживать каждого зарегистрированного пользователя.

«Илон Маск заявляет: „Я хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо. Улучшить продукт, ввести новые функции, сделать алгоритм открытым исходным кодом, повысить доверие, победить спам-ботов и аутентифицировать всех людей“. Что значит аутентифицировать, знаете? Это значит, взять на карандаш», — рассказал Рыбаков в своем видео на YouTube-канале.

Рыбаков пояснил, что Илон Маск работает в тесном сотрудничестве со спецслужбами США, и, скорее всего, Twitter станет глобальной платформой слежки за людьми. Миллиардер подытожил, что никуда в настоящее время от слежки не скрыться, и посоветовал расслабиться и получать удовольствие от жизни.

Ранее миллиардер рассказал, почему оставил своих детей без наследства. По словам Рыбакова, дети должны сами создать свое будущее.

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Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков раскритиковал идею Илона Маска изменить социальную сеть Twitter (запрещена и заблокирована на территории РФ) после ее приобретения. По словам Рыбакова, модернизация приложения призвана отслеживать каждого зарегистрированного пользователя. «Илон Маск заявляет: „Я хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо. Улучшить продукт, ввести новые функции, сделать алгоритм открытым исходным кодом, повысить доверие, победить спам-ботов и аутентифицировать всех людей“. Что значит аутентифицировать, знаете? Это значит, взять на карандаш», — рассказал Рыбаков в своем видео на YouTube-канале. Рыбаков пояснил, что Илон Маск работает в тесном сотрудничестве со спецслужбами США, и, скорее всего, Twitter станет глобальной платформой слежки за людьми. Миллиардер подытожил, что никуда в настоящее время от слежки не скрыться, и посоветовал расслабиться и получать удовольствие от жизни. Ранее миллиардер рассказал, почему оставил своих детей без наследства. По словам Рыбакова, дети должны сами создать свое будущее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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