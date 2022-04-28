Сенатор Россель ответил Соловьеву, оскорбившему Екатеринбург. «Бесы в душе»

28 апреля 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Сенатора Эдуарда Росселя возмутило очередное негативное высказывание Соловьева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель назвал недопустимыми и неприличными слова телеведущего Владимира Соловьева в адрес Екатеринбурга и свердловских властей. Также Россель в беседе с URA.RU намекнул, что у Соловьева бесы в душе. В прямом эфире в интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». В ответ на это свердловский губернатор Евгений Куйвашев призвал журналиста «следить за своим языком». Уже через несколько минут журналист вновь вышел в эфир, в ходе которого уточнил у Куйвашева, «забивает ли тот ему стрелку». Также Соловьев вновь заявил о бесах в городе, напомнил про идею создать Уральскую республику и негативно высказался в адрес сенатора Эдуарда Росселя. «Недопустимо телеведущему так себя вести. Он просто оскорбляет Свердловскую область, оскорбил губернатора. Я послушал сейчас все его выступление, ничего этого отнести к Евгению Куйвашеву невозможно. Это даже неприлично. И на личности переходы недопустимы. Я как-то высказывался, что Соловьев вошел в раж, такое бывает, когда идут спорные вопросы, люди расходятся, но он же взял и еще раз повторил. Конечно он сказал осторожно, что в городе есть и нормальные люди, которые работают, а есть бесы. Но бесы ведь есть у всех и в том числе в душе», — подчеркнул Эдуард Россель. Соловьев негативно высказывался о Екатеринбурге и ранее. Так в июле 2020 года журналист назвал столицу Урала «городом бесов». Так он отреагировал на протесты горожан против строительства храма Святой Екатерины в сквере в центре города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель назвал недопустимыми и неприличными слова телеведущего Владимира Соловьева в адрес Екатеринбурга и свердловских властей. Также Россель в беседе с URA.RU намекнул, что у Соловьева бесы в душе. В прямом эфире в интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». В ответ на это свердловский губернатор Евгений Куйвашев призвал журналиста «следить за своим языком». Уже через несколько минут журналист вновь вышел в эфир, в ходе которого уточнил у Куйвашева, «забивает ли тот ему стрелку». Также Соловьев вновь заявил о бесах в городе, напомнил про идею создать Уральскую республику и негативно высказался в адрес сенатора Эдуарда Росселя. «Недопустимо телеведущему так себя вести. Он просто оскорбляет Свердловскую область, оскорбил губернатора. Я послушал сейчас все его выступление, ничего этого отнести к Евгению Куйвашеву невозможно. Это даже неприлично. И на личности переходы недопустимы. Я как-то высказывался, что Соловьев вошел в раж, такое бывает, когда идут спорные вопросы, люди расходятся, но он же взял и еще раз повторил. Конечно он сказал осторожно, что в городе есть и нормальные люди, которые работают, а есть бесы. Но бесы ведь есть у всех и в том числе в душе», — подчеркнул Эдуард Россель. Соловьев негативно высказывался о Екатеринбурге и ранее. Так в июле 2020 года журналист назвал столицу Урала «городом бесов». Так он отреагировал на протесты горожан против строительства храма Святой Екатерины в сквере в центре города.