Захарова выдвинула ультиматум НАТО для дружбы с Россией

28 апреля 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

МИД РФ считает невозможным милитаризацию Европы альянсом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Западу необходимо прекратить дальнейшее усиление альянса в Европе, чтобы сохранять диалог с Россией. С таким требованием выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе. При этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента», — заявила Захарова на брифинге, трансляция которого велась на «России 24». Конфликт о расширении НАТО дошел до пика в 2021 году. Тогда Россия выставила требование альянсу не расширятся на восток, в том числе не принимать в состав организации Украину. Запад считал это вероятным сценариям, основываясь на их уставе, в соответствии с которым любое государство может войти в состав. Тогда Россия напомнила, что в 1991 году НАТО обещал не расширятся на восток. Соответствующий документ был обнаружен в архивах. Якобы договор был принят в ходе переговоров Франции, СССР, Великобритании и США в Германии. При этом первый договор о нерасширенное был принят после Второй мировой войны. С того момента НАТО расширился в десятки раз. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Западу необходимо прекратить дальнейшее усиление альянса в Европе, чтобы сохранять диалог с Россией. С таким требованием выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе. При этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента», — заявила Захарова на брифинге, трансляция которого велась на «России 24». Конфликт о расширении НАТО дошел до пика в 2021 году. Тогда Россия выставила требование альянсу не расширятся на восток, в том числе не принимать в состав организации Украину. Запад считал это вероятным сценариям, основываясь на их уставе, в соответствии с которым любое государство может войти в состав. Тогда Россия напомнила, что в 1991 году НАТО обещал не расширятся на восток. Соответствующий документ был обнаружен в архивах. Якобы договор был принят в ходе переговоров Франции, СССР, Великобритании и США в Германии. При этом первый договор о нерасширенное был принят после Второй мировой войны. С того момента НАТО расширился в десятки раз.