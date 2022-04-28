Налоговая и жена челябинского депутата спорят в суде из-за 17 млн

Александр Решетников также является кредитором предприятия, принадлежавшего до конца 2019 года его супруге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инспекция федеральной налоговой службы Челябинской области и конкурсный управляющий банкротящейся компании «Ремстрой», связанной с семьей депутата заксобрания региона Александра Решетникова, выступили против того, чтобы его супругу Лилию включали в реестр кредиторов с требованием вернуть ей 17 млн. Такие данные содержатся в картотеке дел областного арбитражного суда региона.

«В ходе рассмотрения дела о банкротстве ООО „Ремстрой“ уполномоченным органом, конкурсным управляющим ООО „Ремстрой“ и кредитором — ПАО „АМЗ“ — были направлены возражения, где они заявляли о фиктивности заключенных договоров и возражали против удовлетворения требований. Судом после изучения всех обстоятельств и материалов дела заявленные требования кредиторов удовлетворены в связи с их реальностью и доказанностью», — заявил URA.RU Александр Решетников, который также является кредитором предприятия, принадлежавшего до конца 2019 года его супруге.

В определении суда говорится, что представитель ИФНС № 18, которая начала банкротство фирмы из-за задолженности на 34 млн рублей, указал, что для возврата долгов Лилия Решетникова не предпринимала никаких мер. Жена депутата также претендует еще на 15 млн рублей. Она подала заявление о преемственности прав другого кредитора — ООО ТД «Ашинская сталь», которое также принадлежит ей.

«Арендованные здания, помещения, участки использовались для размещения работников, материалов, автотранспорта. В период с 2016 года по 2019 год численность работников составляла 60-90 человек», — заявил Решетников, считая, что отношения были не фиктивными, а нужными для хозяйственной деятельности.

В требовании его супруги речь идет не о задолженности по договорам аренды, а о двух займах компании у нее. Очередное заседание по банкротству фирмы состоится 23 мая.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам