Одна из богатейших жен депутатов Челябинска банкротит актив семьи

Александр Решетников также находится в списке кредиторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга депутата заксобрания Челябинской области Александра Решетникова Лилия, по итогам 2021 года задекларировавшая доход на сумму более 60 млн рублей, включилась в банкротство одного из семейных активов — ООО «Ремстрой». Согласное материалам картотеки арбитражного суда региона, она включена в реестр кредиторов с требованием 17,5 млн рублей.

«Как следует из представленных в материалы заявления доказательств, между ИП Решетникова Л.М. (займодавец) и ООО „Ремстрой“ (заемщик) были заключены договоры займа… Признать требование индивидуального предпринимателя Решетниковой Л.М. в размере 17 535 961,61 руб. обоснованным и подлежащим удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты», — говорится в определении арбитражного суда.

Там отмечается, что речь идет о двух договорах займа, оформленных между Лилией Решетниковой и компанией «Ремстрой» в 2015 году, но так и не возвращенных предприятием. Супруга депутата являлась тогда единственным учредителем фирмы.

Суд требование супруги депутата удовлетворил, но указал, что оно подлежит удовлетворению после погашения всех требований третьей очереди кредиторов. Среди других кредиторов компании также имеются юридические лица, напрямую связанные с семьей депутата, а также он сам с требованием 1,5 млн рублей.

Лилия Решетникова в 2021 году она заработала 60 млн рублей, но это обеспечило ей лишь третье место в списке самых богатых жен депутатов ЗСО. На Лилию Решетникову зарегистрировано о около десятка компаний в Аше и Башкирии. В здании ООО «Ремстрой» прошел крупный пожар. Получить комментарий Решетникова к моменту публикации материала не удалось.

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