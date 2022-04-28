Аукцион, связанный с продажей морга, прошел 25 апреля (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Катайске (Курганская область) повторно продают здание морга, так как в прошлый раз никто не захотел его покупать. Данная информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.

«Аукцион по продаже нежилого здания, расположенного по адресу: Курганская область, г. Катайск, ул. Матросова, д. 80. <…> Торги были признаны несостоявшимися, так как до окончания срока подачи заявок не подана ни одна заявка», — указано в выписке из протокола по подведению итогов аукциона.

Здание морга площадью 106,6 кв. м вместе с земельным участком площадью 1286 кв. м стоит 550 000 рублей. Прошлый аукцион был назначен на 25 апреля. Новая дата аукциона — 30 мая.

В 2020 году власти разрешили реконструировать здание бывшего морга в Кургане под гостиницу. Морг не работал с 1990-х годов. Предприниматель, который захотел переделать морг в гостиницу, приобрел здание в 2013 году.

Морг расположен в Катайске Фото: сайт департамента имущественных и земельных отношений Курганской области