Здание морга по улице Матросова в Катайске выставили на торги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Здание морга, расположенное в городе Катайске Курганской области, выставили на торги за 550 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений.

«Лот №1. Объект недвижимого имущества — здание морга площадью 106,6 кв. м, одновременно с земельным участком площадью 1286 кв. м. Вид разрешенного использования: для целей здравоохранения. Начальная цена объекта недвижимого имущества — 550 000 рублей», — указано в информационном сообщении.

Аукцион назначен на 25 апреля, заявки на участие в нем принимаются до 20 апреля. Купить объект недвижимости сможет участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. В документации указано, что ранее аукционы по продаже этого морга не проводились. Сейчас здание является собственностью Курганской области.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана выдали разрешение на реконструкцию здания бывшего морга под гостиницу. Патологоанатомическое отделение относилось к горбольнице №2, морг не работал с 1990-х годов. Новый собственник приобрел это здание в 2013 году и принял решение о реконструкции и переоборудовании его под гостиницу.

Здание морга оценили в 550 тысяч рублей Фото: torgi.kurganobl.ru

Аукцион по продаже здания назначен на 25 апреля Фото: torgi.kurganobl.ru