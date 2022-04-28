Сергей Муратов (на фото) продемонстрировал Андрею Хмелю возможности завода «Кургандормаш» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор Сергей Муратов показал министру ЖКХ Белоруссии Андрею Хмелю производство на заводе «Кургандормаш». Вместе с ним предприятие представлял председатель совета директоров завода Юрий Авдалов (зять Муратова). Подробности о визите сенатор рассказал в своем telegram-канале.

«На предприятии уже более 80 лет выпускают качественную современную технику. Зауральская техника давно пользуется спросом в Белоруссии», — заявил Муратов.

Белорусскому министру продемонстрировали мини-погрузчики, автогудронаторы, подметально-уборочную технику, снегопогрузчики и другую продукцию завода. По словам сенатора, Хмель отметил, что Курган его приятно удивил своим мощным промышленным потенциалом.

«Сегодня в Курганской области производят много коммунальной техники. Регион с полной уверенностью можно назвать столицей арматуростроения России — делают детали для нефтеперерабатывающих предприятий, которые находятся в Белоруссии», — считает Муратов.

Ранее URA.RU сообщало, что белорусская делегация во главе с Хмелем приехала в Курган. Во время визита гости провели встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и его заместителем Владимиром Архиповым.

«Кургандормаш» посетила делегация из Белоруссии Фото: Сенатор Сергей Муратов, telegram

Сергей Муратов (второй справа) провел для Андрея Хмеля (слева) экскурсию по заводу Фото: Сенатор Сергей Муратов, telegram

Белорусскому министру показали технику «Кургандормаша» Фото: Сенатор Сергей Муратов, telegram