Кадыров раскрыл, как готовят добровольцев на Украину

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Российские добровольцы проходят спецподготовку перед боями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине, перед выполнением боевых задач проходят программу подготовки в университете спецназа. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Добровольцы предварительно прошли обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе по тактической стрельбе, а также ведению боя в лесном массиве. Молодые люди на должном уровне получили все самые необходимые знания и боевые навыки от лучших инструкторов Чеченской Республики. Такой оперативный подход позволяет добровольцам в кратчайшие сроки приступить к выполнению боевых задач», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основных целей глава государства заявлял помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. В операции помимо армии Вооруженных сил РФ также принимают участие сотни добровольцев. Так, на Донбасс уже были отправлены отряды бойцов из Чечни, ДНР и ЛНР и разных регионов России, передает RT.

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Добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине, перед выполнением боевых задач проходят программу подготовки в университете спецназа. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Добровольцы предварительно прошли обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе по тактической стрельбе, а также ведению боя в лесном массиве. Молодые люди на должном уровне получили все самые необходимые знания и боевые навыки от лучших инструкторов Чеченской Республики. Такой оперативный подход позволяет добровольцам в кратчайшие сроки приступить к выполнению боевых задач», — написал Кадыров в своем telegram-канале. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основных целей глава государства заявлял помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. В операции помимо армии Вооруженных сил РФ также принимают участие сотни добровольцев. Так, на Донбасс уже были отправлены отряды бойцов из Чечни, ДНР и ЛНР и разных регионов России, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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