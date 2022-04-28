Кадыров раскрыл, как готовят добровольцев на Украину

28 апреля 2022 в 21:35 Размер текста - 17 +

Российские добровольцы проходят спецподготовку перед боями Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине, перед выполнением боевых задач проходят программу подготовки в университете спецназа. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Добровольцы предварительно прошли обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе по тактической стрельбе, а также ведению боя в лесном массиве. Молодые люди на должном уровне получили все самые необходимые знания и боевые навыки от лучших инструкторов Чеченской Республики. Такой оперативный подход позволяет добровольцам в кратчайшие сроки приступить к выполнению боевых задач», — написал Кадыров в своем telegram-канале. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основных целей глава государства заявлял помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. В операции помимо армии Вооруженных сил РФ также принимают участие сотни добровольцев. Так, на Донбасс уже были отправлены отряды бойцов из Чечни, ДНР и ЛНР и разных регионов России, передает RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине, перед выполнением боевых задач проходят программу подготовки в университете спецназа. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Добровольцы предварительно прошли обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе по тактической стрельбе, а также ведению боя в лесном массиве. Молодые люди на должном уровне получили все самые необходимые знания и боевые навыки от лучших инструкторов Чеченской Республики. Такой оперативный подход позволяет добровольцам в кратчайшие сроки приступить к выполнению боевых задач», — написал Кадыров в своем telegram-канале. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основных целей глава государства заявлял помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. В операции помимо армии Вооруженных сил РФ также принимают участие сотни добровольцев. Так, на Донбасс уже были отправлены отряды бойцов из Чечни, ДНР и ЛНР и разных регионов России, передает RT.