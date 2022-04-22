Кадыров пополнил свою армию для борьбы с «бандеровской нечистью». Видео

23 апреля 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

Кадыров рассказал об отправке новых добровольцев на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый отряд из нескольких сотен добровольцев для участия в спецоперации отправился на Украину из Чечни. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, все они в скором времени вступят «в схватку с бандеровской и националистической» нечистью». «Мы проводили очередной отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации и вступят в схватку с бандеровской и националистической нечистью», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что каждый из добровольцев прошел полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе. Профессиональные инструкторы, по словам Кадырова, обучили их основным азам военного искусства. Уже в первые дни спецоперации на Украину были доставлены более 12 тысяч военнослужащих из Чечни. Как рассказывал Кадыров, в Грозном «жаждали» и отправки на добровольной основе. Кроме того, Минздрав Чечни создал четыре медицинские бригады, которые смогут оказать экстренную помощь бойцам, принимающим участие в спецоперации. Кадыров ранее заявил, что чеченские силовики ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди мирного населения. Сообщалось, что чеченский спецназ перевоспитал националистов, которые избивали своих же граждан. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, основными ее целями являются денацификация и демилитаризация страны. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Новый отряд из нескольких сотен добровольцев для участия в спецоперации отправился на Украину из Чечни. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, все они в скором времени вступят «в схватку с бандеровской и националистической» нечистью». «Мы проводили очередной отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации и вступят в схватку с бандеровской и националистической нечистью», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что каждый из добровольцев прошел полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе. Профессиональные инструкторы, по словам Кадырова, обучили их основным азам военного искусства. Уже в первые дни спецоперации на Украину были доставлены более 12 тысяч военнослужащих из Чечни. Как рассказывал Кадыров, в Грозном «жаждали» и отправки на добровольной основе. Кроме того, Минздрав Чечни создал четыре медицинские бригады, которые смогут оказать экстренную помощь бойцам, принимающим участие в спецоперации. Кадыров ранее заявил, что чеченские силовики ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди мирного населения. Сообщалось, что чеченский спецназ перевоспитал националистов, которые избивали своих же граждан. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, основными ее целями являются денацификация и демилитаризация страны. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.