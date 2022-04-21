США отправят на Украину военную помощь на 800 млн долларов

21 апреля 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Байден рассказал о новом пакете помощи Украине Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США отправят Украине новый пакет военной помощи на 800 млн долларов. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «США направят Украине новый пакет военной помощи на 800 млн долларов, куда войдет тяжелая артиллерия и 144 тысячи снарядов, беспилотники», — объявил Байден в эфире NBC. Он также сообщил, что Вашингтон выделит Киеву 500 млн долларов прямой экономической помощи. До этого Штаты уже несколько раз отправляли оружие на Украину. Часть из переданного оборудования потребует обучения украинских солдат. Поставляющий вооружение для ВСУ транспорт НАТО (в организацию входит и США) будет рассматриваться российскими военными в качестве целей для уничтожения, ранее заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. После эскалации конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Западные консультанты много лет готовили украинскую армию к войне против России. Доказательства участия натовских военных в командовании армией Украины уже есть у российских спецслужб, заявил в интервью URA.RU офицер, прошедший чеченскую военную компанию, советник председателя правительства ДНР Ян Гагин. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

США отправят Украине новый пакет военной помощи на 800 млн долларов. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «США направят Украине новый пакет военной помощи на 800 млн долларов, куда войдет тяжелая артиллерия и 144 тысячи снарядов, беспилотники», — объявил Байден в эфире NBC. Он также сообщил, что Вашингтон выделит Киеву 500 млн долларов прямой экономической помощи. До этого Штаты уже несколько раз отправляли оружие на Украину. Часть из переданного оборудования потребует обучения украинских солдат. Поставляющий вооружение для ВСУ транспорт НАТО (в организацию входит и США) будет рассматриваться российскими военными в качестве целей для уничтожения, ранее заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. После эскалации конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Западные консультанты много лет готовили украинскую армию к войне против России. Доказательства участия натовских военных в командовании армией Украины уже есть у российских спецслужб, заявил в интервью URA.RU офицер, прошедший чеченскую военную компанию, советник председателя правительства ДНР Ян Гагин.