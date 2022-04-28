Пожилой мужчина в Перми объявлен в розыск, возможна потеря памяти

Родственники пропавшего мужчины собирают поисковой отряд через соцсеть Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми ищут Суфиянова Филарида Гайсиевича, который 27 апреля ушел из дома в Октябрьском районе около пяти вечера, и с тех пор о нем ничего не известно, возможно, мужчина потерял память. Родственники пропавшего в соцсети «ВКонтакте» объявляют поиск.

«Неравнодушных просим помощи в поисках нашего дедушки. Просим всех, кто видел [этого человека], откликнуться», — сообщение опубликовано в группе «Подслушано Октябрьский район».

Сбор неравнодушных сограждан для поиск намечен на утро 29 апреля. Возле мечети в деревне Бикбай. На момент написания новости корреспонденту URA.RU связаться с родственниками Суфиянова не удалось.

Суфиянов Филарид Гайсиевич ушел из дома в районе 17:00 часов 27 апреля, от него до сих пор нет вестей Фото: группа VK «Подслушано Октябрьский район (Пермский край)»

Ранее агентство сообщало о начале поисков 11-летнего ребенка, пропавшего 19 апреля. Его нашли, с ним все в порядке.