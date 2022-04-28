28 апреля 2022

Пожилой мужчина в Перми объявлен в розыск, возможна потеря памяти

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Клипарт. Магнитогорск, захоронение, вов, поиски, поисковое движение россии, память
Родственники пропавшего мужчины собирают поисковой отряд через соцсеть Фото:

В Перми ищут Суфиянова Филарида Гайсиевича, который 27 апреля ушел из дома в Октябрьском районе около пяти вечера, и с тех пор о нем ничего не известно, возможно, мужчина потерял память. Родственники пропавшего в соцсети «ВКонтакте» объявляют поиск.

«Неравнодушных просим помощи в поисках нашего дедушки. Просим всех, кто видел [этого человека], откликнуться», — сообщение опубликовано в группе «Подслушано Октябрьский район».

Сбор неравнодушных сограждан для поиск намечен на утро 29 апреля. Возле мечети в деревне Бикбай. На момент написания новости корреспонденту URA.RU связаться с родственниками Суфиянова не удалось.

Суфиянов Филарид Гайсиевич ушел из дома в районе 17:00 часов 27 апреля, от него до сих пор нет вестей
Фото:

Ранее агентство сообщало о начале поисков 11-летнего ребенка, пропавшего 19 апреля. Его нашли, с ним все в порядке.

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В Перми ищут Суфиянова Филарида Гайсиевича, который 27 апреля ушел из дома в Октябрьском районе около пяти вечера, и с тех пор о нем ничего не известно, возможно, мужчина потерял память. Родственники пропавшего в соцсети «ВКонтакте» объявляют поиск. «Неравнодушных просим помощи в поисках нашего дедушки. Просим всех, кто видел [этого человека], откликнуться», — сообщение опубликовано в группе «Подслушано Октябрьский район». Сбор неравнодушных сограждан для поиск намечен на утро 29 апреля. Возле мечети в деревне Бикбай. На момент написания новости корреспонденту URA.RU связаться с родственниками Суфиянова не удалось. Ранее агентство сообщало о начале поисков 11-летнего ребенка, пропавшего 19 апреля. Его нашли, с ним все в порядке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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