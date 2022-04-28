28 апреля 2022

Махонин ради Дня Победы изменил свой ковидный указ

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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, дмитрий махонин
Дмитрий Махонин ослабил коронавирусные ограничения Фото:
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес изменения в свой указ о коронавирусных ограничениях. Теперь в регионе разрешены публичные мероприятия, но только приуроченные ко Дню Победы, сообщили в пресс-службе главы края.

«В Пермском крае в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы внесены изменения в указ о мероприятиях, направленных на противодействие распространению COVID-19. Согласно документу, в Прикамье разрешены публичные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, проведение которых согласовано в установленном порядке», — сообщается на сайте губернатора.

Ранее сообщалось, что меры, направленные против распространения коронавируса, продлены в Пермском крае до 31 мая. Так, жителям необходимо носить маски в общественных местах, кроме того, до сих пор не отменен ряд ограничений, связанных с проведением массовых акций.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес изменения в свой указ о коронавирусных ограничениях. Теперь в регионе разрешены публичные мероприятия, но только приуроченные ко Дню Победы, сообщили в пресс-службе главы края. «В Пермском крае в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы внесены изменения в указ о мероприятиях, направленных на противодействие распространению COVID-19. Согласно документу, в Прикамье разрешены публичные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, проведение которых согласовано в установленном порядке», — сообщается на сайте губернатора. Ранее сообщалось, что меры, направленные против распространения коронавируса, продлены в Пермском крае до 31 мая. Так, жителям необходимо носить маски в общественных местах, кроме того, до сих пор не отменен ряд ограничений, связанных с проведением массовых акций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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