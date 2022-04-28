Махонин ради Дня Победы изменил свой ковидный указ

29 апреля 2022 в 10:11 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин ослабил коронавирусные ограничения Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес изменения в свой указ о коронавирусных ограничениях. Теперь в регионе разрешены публичные мероприятия, но только приуроченные ко Дню Победы, сообщили в пресс-службе главы края. «В Пермском крае в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы внесены изменения в указ о мероприятиях, направленных на противодействие распространению COVID-19. Согласно документу, в Прикамье разрешены публичные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, проведение которых согласовано в установленном порядке», — сообщается на сайте губернатора. Ранее сообщалось, что меры, направленные против распространения коронавируса, продлены в Пермском крае до 31 мая. Так, жителям необходимо носить маски в общественных местах, кроме того, до сих пор не отменен ряд ограничений, связанных с проведением массовых акций. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес изменения в свой указ о коронавирусных ограничениях. Теперь в регионе разрешены публичные мероприятия, но только приуроченные ко Дню Победы, сообщили в пресс-службе главы края. «В Пермском крае в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы внесены изменения в указ о мероприятиях, направленных на противодействие распространению COVID-19. Согласно документу, в Прикамье разрешены публичные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, проведение которых согласовано в установленном порядке», — сообщается на сайте губернатора. Ранее сообщалось, что меры, направленные против распространения коронавируса, продлены в Пермском крае до 31 мая. Так, жителям необходимо носить маски в общественных местах, кроме того, до сих пор не отменен ряд ограничений, связанных с проведением массовых акций.