26 апреля 2022

Пермские власти продлили ковидные ограничения до 31 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми. Пермь, трамвай, пассажир в маске
Масочный режим в Пермском крае сохраняется Фото:
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Коронавирус COVID-19

Власти Пермского края решили продлить срок коронавирусных ограничений. Масочный режим, нормы о социальном дистанцировании и дезинфекции помещений остаются в силе до 31 мая, сообщили в правительстве.

«В Пермском крае срок действия антикоронавирусных мер продлен до 31 мая. Соответствующие изменения внесены в указ о мероприятиях, направленных на противодействие распространению COVID-19», — говорится на сайте кабмина.

Ранее власти сняли требование по обязательному ношению перчаток в общественных местах и отменили QR-коды. Также был снят запрет на работу кафе и баров по ночам, отменена обязательная самоизоляция для лиц старшего поколения и требование о переводе 30% сотрудников на дистант. В середине марта минздрав Пермского края закрыл отдельную горячую линию по коронавирусу. Также в этом году решено провести празднование Дня Победы и Дня города в обычном формате, а не онлайн. За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 170 заболевших коронавирусом, в Перми — 71.

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Власти Пермского края решили продлить срок коронавирусных ограничений. Масочный режим, нормы о социальном дистанцировании и дезинфекции помещений остаются в силе до 31 мая, сообщили в правительстве. «В Пермском крае срок действия антикоронавирусных мер продлен до 31 мая. Соответствующие изменения внесены в указ о мероприятиях, направленных на противодействие распространению COVID-19», — говорится на сайте кабмина. Ранее власти сняли требование по обязательному ношению перчаток в общественных местах и отменили QR-коды. Также был снят запрет на работу кафе и баров по ночам, отменена обязательная самоизоляция для лиц старшего поколения и требование о переводе 30% сотрудников на дистант. В середине марта минздрав Пермского края закрыл отдельную горячую линию по коронавирусу. Также в этом году решено провести празднование Дня Победы и Дня города в обычном формате, а не онлайн. За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 170 заболевших коронавирусом, в Перми — 71.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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