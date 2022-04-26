Пермские власти продлили ковидные ограничения до 31 мая

27 апреля 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

Масочный режим в Пермском крае сохраняется Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Власти Пермского края решили продлить срок коронавирусных ограничений. Масочный режим, нормы о социальном дистанцировании и дезинфекции помещений остаются в силе до 31 мая, сообщили в правительстве. «В Пермском крае срок действия антикоронавирусных мер продлен до 31 мая. Соответствующие изменения внесены в указ о мероприятиях, направленных на противодействие распространению COVID-19», — говорится на сайте кабмина. Ранее власти сняли требование по обязательному ношению перчаток в общественных местах и отменили QR-коды. Также был снят запрет на работу кафе и баров по ночам, отменена обязательная самоизоляция для лиц старшего поколения и требование о переводе 30% сотрудников на дистант. В середине марта минздрав Пермского края закрыл отдельную горячую линию по коронавирусу. Также в этом году решено провести празднование Дня Победы и Дня города в обычном формате, а не онлайн. За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 170 заболевших коронавирусом, в Перми — 71. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Власти Пермского края решили продлить срок коронавирусных ограничений. Масочный режим, нормы о социальном дистанцировании и дезинфекции помещений остаются в силе до 31 мая, сообщили в правительстве. «В Пермском крае срок действия антикоронавирусных мер продлен до 31 мая. Соответствующие изменения внесены в указ о мероприятиях, направленных на противодействие распространению COVID-19», — говорится на сайте кабмина. Ранее власти сняли требование по обязательному ношению перчаток в общественных местах и отменили QR-коды. Также был снят запрет на работу кафе и баров по ночам, отменена обязательная самоизоляция для лиц старшего поколения и требование о переводе 30% сотрудников на дистант. В середине марта минздрав Пермского края закрыл отдельную горячую линию по коронавирусу. Также в этом году решено провести празднование Дня Победы и Дня города в обычном формате, а не онлайн. За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 170 заболевших коронавирусом, в Перми — 71.