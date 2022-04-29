Пушков: Польша усиливает зависимость Германии от газа из РФ

29 апреля 2022 в 10:19 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков высказался об отказа Польши от российского газа Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Польша, отказавшаяся от российского газа, усиливает зависимость Германии от топлива из РФ. С таким заявлением выступил член Совфеда от Пермского края Алексей Пушков. «Польша, отказавшись от российского газа, заказала из Германии реверс тех же объемов газа, что получала из России. При этом Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен. Кого они пытаются обмануть? А Германии тем более теперь нужен газ из России, а то, глядишь, на Польшу реверса не хватит», — написал Пушков в своем telegram-канале. «Газпром» остановил поставки газа в Польшу из-за того, что страна отказалась покупать российский газ за рубли, сообщает Life . Решение президента РФ Владимира Путина о продаже газа недружественным странам только за рубли одобрили 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. В «Газпроме» заявляли, что российский газ продолжает поступать в Польшу через Германию, передает «Федеральное агентство новостей». Британская газета Financial Times сообщала, что Германия и Греция будут отправлять газ Польше после прекращения поставок из РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Польша, отказавшаяся от российского газа, усиливает зависимость Германии от топлива из РФ. С таким заявлением выступил член Совфеда от Пермского края Алексей Пушков. «Польша, отказавшись от российского газа, заказала из Германии реверс тех же объемов газа, что получала из России. При этом Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен. Кого они пытаются обмануть? А Германии тем более теперь нужен газ из России, а то, глядишь, на Польшу реверса не хватит», — написал Пушков в своем telegram-канале. «Газпром» остановил поставки газа в Польшу из-за того, что страна отказалась покупать российский газ за рубли, сообщает Life. Решение президента РФ Владимира Путина о продаже газа недружественным странам только за рубли одобрили 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. В «Газпроме» заявляли, что российский газ продолжает поступать в Польшу через Германию, передает «Федеральное агентство новостей». Британская газета Financial Times сообщала, что Германия и Греция будут отправлять газ Польше после прекращения поставок из РФ.