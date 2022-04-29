Володин: поколения украинцев будут расплачиваться за ленд-лиз

Вячеслав Володин высказался о ленд-лизе США для Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Несколько поколений граждан Украины будут платить США за ленд-лиз для помощи Киеву. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешевый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. [Президент Украины Владимир] Зеленский загоняет страну в долговую яму», — написал Володин в своем telegram-канале.

По его словам, такое решение позволит американским компаниям увеличить прибыль. Володин привел в пример Вторую мировую войну, когда СССР получал вооружение от США по ленд-лизу. После этого страна поставляла Америке ресурсы бесплатно многие годы, расплатиться с США удалось только через 61 год после окончания войны — в 2006 году, заявил спикер Госдумы.

Ранее Нижняя палата представителей США одобрила закон о ленд-лизе для Украины, сообщает телеканал 360. Это позволит Вашингтону отправлять Украине вооружение на десятки миллиардов долларов, передает Пятый канал. Резолюцию об этом готовили еще до начала спецоперации РФ на Украине, сообщал URA.RU директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия помогает жителям Донбасса и проводит на Украине демилитаризацию и денацификацию.

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