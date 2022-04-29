ВСУ обстреляли КПП в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Разрушений после обстрела на ККП нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие Украины обстреляли пункт пропуска в селе Крупец Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Утро в приграничном Рыльском районе было неспокойным. Около 8:00 из минометов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец. Ответным огнем наших пограничников и военных огневые точки подавлены. Жертв и разрушений нет», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале.

Россия проводит с конца февраля спецоперацию на Украине. Приоритетом российских войск является поражение военных объектов ВСУ и нацбатов, а также исключение жертв среди мирных граждан, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее обстрел произошел в селе Журавлевка Белгородской области. ВСУ также обстреляли погранпункт в Брянской области.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Военнослужащие Украины обстреляли пункт пропуска в селе Крупец Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Утро в приграничном Рыльском районе было неспокойным. Около 8:00 из минометов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец. Ответным огнем наших пограничников и военных огневые точки подавлены. Жертв и разрушений нет», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Россия проводит с конца февраля спецоперацию на Украине. Приоритетом российских войск является поражение военных объектов ВСУ и нацбатов, а также исключение жертв среди мирных граждан, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее обстрел произошел в селе Журавлевка Белгородской области. ВСУ также обстреляли погранпункт в Брянской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...