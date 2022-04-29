ВСУ обстреляли КПП в Курской области

Военнослужащие Украины обстреляли пункт пропуска в селе Крупец Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Утро в приграничном Рыльском районе было неспокойным. Около 8:00 из минометов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец. Ответным огнем наших пограничников и военных огневые точки подавлены. Жертв и разрушений нет», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале.
Россия проводит с конца февраля спецоперацию на Украине. Приоритетом российских войск является поражение военных объектов ВСУ и нацбатов, а также исключение жертв среди мирных граждан, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее обстрел произошел в селе Журавлевка Белгородской области. ВСУ также обстреляли погранпункт в Брянской области.
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Военнослужащие Украины обстреляли пункт пропуска в селе Крупец Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Утро в приграничном Рыльском районе было неспокойным. Около 8:00 из минометов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец. Ответным огнем наших пограничников и военных огневые точки подавлены. Жертв и разрушений нет», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Россия проводит с конца февраля спецоперацию на Украине. Приоритетом российских войск является поражение военных объектов ВСУ и нацбатов, а также исключение жертв среди мирных граждан, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее обстрел произошел в селе Журавлевка Белгородской области. ВСУ также обстреляли погранпункт в Брянской области.