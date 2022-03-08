Власти РФ рассказали о новых выплатах на детей до 27 тысяч рублей

08 марта 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Семьи смогут получить новую выплату с 1 апреля Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 В России появятся новые выплаты на детей от восьми до 16 лет в размере до 100% от прожиточного минимума. Так, родители на Чукотке смогут получать 27 тысяч рублей. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. «Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по России это примерно от 6 до 12 тысяч рублей», — сказал Антон Котяков в эфире телеканала «Россия-24». В 2022 году средний прожиточный минимум для детей в России составляет 12 274 рубля. Наибольший уровень в Чукотском автономном округе — 27 985 рублей. Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал выплаты семьям с детьми до 16 лет включительно. Мера будет действовать с 1 апреля для семей с невысокими доходами. Деньги россияне получат в мае, передает сайт MK.RU . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России появятся новые выплаты на детей от восьми до 16 лет в размере до 100% от прожиточного минимума. Так, родители на Чукотке смогут получать 27 тысяч рублей. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. «Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по России это примерно от 6 до 12 тысяч рублей», — сказал Антон Котяков в эфире телеканала «Россия-24». В 2022 году средний прожиточный минимум для детей в России составляет 12 274 рубля. Наибольший уровень в Чукотском автономном округе — 27 985 рублей. Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал выплаты семьям с детьми до 16 лет включительно. Мера будет действовать с 1 апреля для семей с невысокими доходами. Деньги россияне получат в мае, передает сайт MK.RU.