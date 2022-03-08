Власти РФ рассказали о новых выплатах на детей до 27 тысяч рублей

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Семьи смогут получить новую выплату с 1 апреля Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

В России появятся новые выплаты на детей от восьми до 16 лет в размере до 100% от прожиточного минимума. Так, родители на Чукотке смогут получать 27 тысяч рублей. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

«Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по России это примерно от 6 до 12 тысяч рублей», — сказал Антон Котяков в эфире телеканала «Россия-24».

В 2022 году средний прожиточный минимум для детей в России составляет 12 274 рубля. Наибольший уровень в Чукотском автономном округе — 27 985 рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал выплаты семьям с детьми до 16 лет включительно. Мера будет действовать с 1 апреля для семей с невысокими доходами. Деньги россияне получат в мае, передает сайт MK.RU.

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В России появятся новые выплаты на детей от восьми до 16 лет в размере до 100% от прожиточного минимума. Так, родители на Чукотке смогут получать 27 тысяч рублей. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. «Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по России это примерно от 6 до 12 тысяч рублей», — сказал Антон Котяков в эфире телеканала «Россия-24». В 2022 году средний прожиточный минимум для детей в России составляет 12 274 рубля. Наибольший уровень в Чукотском автономном округе — 27 985 рублей. Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал выплаты семьям с детьми до 16 лет включительно. Мера будет действовать с 1 апреля для семей с невысокими доходами. Деньги россияне получат в мае, передает сайт MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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