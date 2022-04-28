Пермская IT-компания потеряла иностранных партнеров

В условиях санкций в компании создают новые виды роботов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермский IT-производитель Promobot лишился части иностранных клиентов. Об этом в соцсетях сообщил директор по развитию предприятия Олег Кивокурцев. По его словам, в условиях санкций компании также пришлось изменить логистику.

«Наша продукция на 20% состоит из зарубежных комплектующих, и какие-то поставщики просто пропали, какие-то — отказались поставлять. Здесь мы заранее имели планы Б, В и Г, поэтому смогли поменять логистику или передоговориться с поставщиками», — сообщил Кивокурцев. Он также добавил, что Promobot продолжает активно осваивать рынки Ближнего Востока и стран Азии.

Сегодня Promobot разрабатывает новые виды продукции. В компании начали делать роботов для пищевой индустрии, также ведется разработка робототехники для тяжелой промышленности. По словам Кивокурцева, из-за ухода многих западных брендов, для компании открылись новые ниши.

География поставок Promobot насчитывает 43 страны. По данным сайта компании, клиентам уже поставлено 650 роботов.

После начала спецоперации на Украине США и страны Запада ввели против России пакет санкций. Многие компании стали уходить с российского рынка, у предприятий страны возникли сложности с поставками продукции за границу. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что изолировать Россию от внешних рынков не получится. Торговые отношения между стратегическими партнерами будут развиваться вопреки санкционному давлению.