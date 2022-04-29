В Германии обвинили ЕС в газовом коллапсе

Санкции ЕС против рубля вынудили Россию принять решение об оплате за газ в нацвалюте. С таким заявлением выступил член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
«Замораживание российской иностранной валюты является деструктивной мерой, направленной на нанесение ущерба российской экономике и торговым отношениям. Атака на рубль вынудила Россию взимать плату за газ в рублях. Приоритетом должно быть возобновление экономических связей для облегчения переговоров. Тогда будет легче договориться об условиях оплаты», — сказал Крупалла.
Решение об оплате газа рублями принял президент РФ Владимир Путин. Это касается только государств, которых Москва считает недружественными. Ряд государств ЕС отказались платить в российской валюте. Польша и Болгария уже лишились газа из России.
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Санкции ЕС против рубля вынудили Россию принять решение об оплате за газ в нацвалюте. С таким заявлением выступил член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла. «Замораживание российской иностранной валюты является деструктивной мерой, направленной на нанесение ущерба российской экономике и торговым отношениям. Атака на рубль вынудила Россию взимать плату за газ в рублях. Приоритетом должно быть возобновление экономических связей для облегчения переговоров. Тогда будет легче договориться об условиях оплаты», — сказал Крупалла. Решение об оплате газа рублями принял президент РФ Владимир Путин. Это касается только государств, которых Москва считает недружественными. Ряд государств ЕС отказались платить в российской валюте. Польша и Болгария уже лишились газа из России.