В Германии обвинили ЕС в газовом коллапсе

29 апреля 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Германия может договориться с РФ об условиях оплаты газа, считает Тино Крупалла Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Санкции ЕС против рубля вынудили Россию принять решение об оплате за газ в нацвалюте. С таким заявлением выступил член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла. «Замораживание российской иностранной валюты является деструктивной мерой, направленной на нанесение ущерба российской экономике и торговым отношениям. Атака на рубль вынудила Россию взимать плату за газ в рублях. Приоритетом должно быть возобновление экономических связей для облегчения переговоров. Тогда будет легче договориться об условиях оплаты», — сказал Крупалла. Решение об оплате газа рублями принял президент РФ Владимир Путин. Это касается только государств, которых Москва считает недружественными. Ряд государств ЕС отказались платить в российской валюте. Польша и Болгария уже лишились газа из России. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Санкции ЕС против рубля вынудили Россию принять решение об оплате за газ в нацвалюте. С таким заявлением выступил член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла. «Замораживание российской иностранной валюты является деструктивной мерой, направленной на нанесение ущерба российской экономике и торговым отношениям. Атака на рубль вынудила Россию взимать плату за газ в рублях. Приоритетом должно быть возобновление экономических связей для облегчения переговоров. Тогда будет легче договориться об условиях оплаты», — сказал Крупалла. Решение об оплате газа рублями принял президент РФ Владимир Путин. Это касается только государств, которых Москва считает недружественными. Ряд государств ЕС отказались платить в российской валюте. Польша и Болгария уже лишились газа из России.