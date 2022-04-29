Borjomi приостановила работу из-за финансовых трудностей

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Посещение Русланом Гаттаровым копейских предприятий ООО «Интерпак», ООО ПТК «Союз-Полимер», Копейский машиностроительный завод. Копейск, минеральная вода, стакан, бутылка, боржоми
В компании Borjomi  сообщили о финансовых трудностях Фото:

Грузинская компания Borjomi решила временно приостановить работу из-за финансовых трудностей. Об этом сообщили в компании «ИДС Боржоми из Грузии».

«Хотим сообщить вам, что компания „ИДС Боржоми Грузия“ находится в сложной ситуации с начала боевых действий на Украине. Ситуация усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами», — цитирует издание «Интерпрессньюс» заявление компании.

Производство на разливочных заводах приостановят с 29 апреля. В компании выразили надежду на улучшение ситуации и возобновление работы.

Спецоперация РФ на Украине началась с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а не оккупация Украины. Мировая экономика столкнулась с тяжелыми последствиями, в том числе, из-за санкций Запада.

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Грузинская компания Borjomi решила временно приостановить работу из-за финансовых трудностей. Об этом сообщили в компании «ИДС Боржоми из Грузии». «Хотим сообщить вам, что компания „ИДС Боржоми Грузия“ находится в сложной ситуации с начала боевых действий на Украине. Ситуация усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами», — цитирует издание «Интерпрессньюс» заявление компании. Производство на разливочных заводах приостановят с 29 апреля. В компании выразили надежду на улучшение ситуации и возобновление работы. Спецоперация РФ на Украине началась с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а не оккупация Украины. Мировая экономика столкнулась с тяжелыми последствиями, в том числе, из-за санкций Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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