Borjomi приостановила работу из-за финансовых трудностей

29 апреля 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

В компании Borjomi сообщили о финансовых трудностях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Грузинская компания Borjomi решила временно приостановить работу из-за финансовых трудностей. Об этом сообщили в компании «ИДС Боржоми из Грузии». «Хотим сообщить вам, что компания „ИДС Боржоми Грузия“ находится в сложной ситуации с начала боевых действий на Украине. Ситуация усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами», — цитирует издание «Интерпрессньюс» заявление компании. Производство на разливочных заводах приостановят с 29 апреля. В компании выразили надежду на улучшение ситуации и возобновление работы. Спецоперация РФ на Украине началась с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а не оккупация Украины. Мировая экономика столкнулась с тяжелыми последствиями, в том числе, из-за санкций Запада. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Грузинская компания Borjomi решила временно приостановить работу из-за финансовых трудностей. Об этом сообщили в компании «ИДС Боржоми из Грузии». «Хотим сообщить вам, что компания „ИДС Боржоми Грузия“ находится в сложной ситуации с начала боевых действий на Украине. Ситуация усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами», — цитирует издание «Интерпрессньюс» заявление компании. Производство на разливочных заводах приостановят с 29 апреля. В компании выразили надежду на улучшение ситуации и возобновление работы. Спецоперация РФ на Украине началась с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а не оккупация Украины. Мировая экономика столкнулась с тяжелыми последствиями, в том числе, из-за санкций Запада.