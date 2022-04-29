СМИ: Цискаридзе займет место Галкина на «Первом канале»

29 апреля 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Николай Цискаридзе проведет выпуск «Сегодня вечером» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Народный артист РФ Николай Цискаридзе будет ведущим шоу «Сегодня вечером» на «Первом канале» вместо уволенного Максима Галкина. Пока неизвестно, станет ли Цискаридзе постоянным ведущим. «В Москве отсняли новую программу „Сегодня вечером“, которая выйдет в эфир в майские праздники. Один из главных ведущих этого эфира, по сообщению массовки с места съемок — народный артист РФ Николай Цискаридзе», — пишет «Комсомольская правда». Шоу «Сегодня вечером» снимают со звездными гостями, там обсуждают различные темы. Программу вели Юлия Меньшова и Максим Галкин, который в последнее время часто был в эфире без соведущей. Пока неизвестно, будет ли Цискаридзе постоянным ведущим «Сегодня вечером», руководство телеканала рассматривает и других кандидатов, сообщает «Утро.ру». Галкин уехал с детьми и женой Аллой Пугачевой в Израиль в начале марта. Галкина уволили с «Первого канала». Ранее федеральные телеканалы отказались от рекламы с ним, пишут «Дни.ру». Это произошло после того, как телеведущий высказался против спецоперации РФ на Украине. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Народный артист РФ Николай Цискаридзе будет ведущим шоу «Сегодня вечером» на «Первом канале» вместо уволенного Максима Галкина. Пока неизвестно, станет ли Цискаридзе постоянным ведущим. «В Москве отсняли новую программу „Сегодня вечером“, которая выйдет в эфир в майские праздники. Один из главных ведущих этого эфира, по сообщению массовки с места съемок — народный артист РФ Николай Цискаридзе», — пишет «Комсомольская правда». Шоу «Сегодня вечером» снимают со звездными гостями, там обсуждают различные темы. Программу вели Юлия Меньшова и Максим Галкин, который в последнее время часто был в эфире без соведущей. Пока неизвестно, будет ли Цискаридзе постоянным ведущим «Сегодня вечером», руководство телеканала рассматривает и других кандидатов, сообщает «Утро.ру». Галкин уехал с детьми и женой Аллой Пугачевой в Израиль в начале марта. Галкина уволили с «Первого канала». Ранее федеральные телеканалы отказались от рекламы с ним, пишут «Дни.ру». Это произошло после того, как телеведущий высказался против спецоперации РФ на Украине.