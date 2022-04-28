28 апреля 2022

Губернатор Моор ввел режим ЧС в районе, где в огне погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
Режим ЧС введен из-за природных пожаров Фото:

Режим ЧС из-за природных пожаров введен в Абатском районе Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. 28 апреля в муниципалитете при пожаре погиб человек.

«Провел оперативный штаб по ситуации с природными пожарами в регионе. Впереди самое опасное время — на выходные обещают погоду без осадков, возможен сильный ветер. В Абатском районе вводим режим ЧС. Для борьбы со стихией перебрасываем туда дополнительно группу пожарных-десантников», — написал глава региона.

Моор также сообщил, что договорился с авиакомпанией Utair о выделении, при необходимости, еще одного вертолета для тушения пожаров. Он будет дежурить в районе Тобольска.

Губернатор поручил главам районов усилить патрулирование территории в праздничные дни, в том числе по ночам. «Обеспечить вывоз ТБО из садовых товариществ, чтобы ни у кого из дачников не возникало желания развести костер и сжечь мусор», — добавил Моор.

Ранее URA.RU писало, что в Абатском районе при пожаре погиб человек. Трагедия произошла в деревне Берендеево.

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Режим ЧС из-за природных пожаров введен в Абатском районе Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. 28 апреля в муниципалитете при пожаре погиб человек. «Провел оперативный штаб по ситуации с природными пожарами в регионе. Впереди самое опасное время — на выходные обещают погоду без осадков, возможен сильный ветер. В Абатском районе вводим режим ЧС. Для борьбы со стихией перебрасываем туда дополнительно группу пожарных-десантников», — написал глава региона. Моор также сообщил, что договорился с авиакомпанией Utair о выделении, при необходимости, еще одного вертолета для тушения пожаров. Он будет дежурить в районе Тобольска. Губернатор поручил главам районов усилить патрулирование территории в праздничные дни, в том числе по ночам. «Обеспечить вывоз ТБО из садовых товариществ, чтобы ни у кого из дачников не возникало желания развести костер и сжечь мусор», — добавил Моор. Ранее URA.RU писало, что в Абатском районе при пожаре погиб человек. Трагедия произошла в деревне Берендеево.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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