Губернатор Моор ввел режим ЧС в районе, где в огне погиб человек

Режим ЧС введен из-за природных пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Режим ЧС из-за природных пожаров введен в Абатском районе Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. 28 апреля в муниципалитете при пожаре погиб человек.

«Провел оперативный штаб по ситуации с природными пожарами в регионе. Впереди самое опасное время — на выходные обещают погоду без осадков, возможен сильный ветер. В Абатском районе вводим режим ЧС. Для борьбы со стихией перебрасываем туда дополнительно группу пожарных-десантников», — написал глава региона.

Моор также сообщил, что договорился с авиакомпанией Utair о выделении, при необходимости, еще одного вертолета для тушения пожаров. Он будет дежурить в районе Тобольска.

Губернатор поручил главам районов усилить патрулирование территории в праздничные дни, в том числе по ночам. «Обеспечить вывоз ТБО из садовых товариществ, чтобы ни у кого из дачников не возникало желания развести костер и сжечь мусор», — добавил Моор.

Ранее URA.RU писало, что в Абатском районе при пожаре погиб человек. Трагедия произошла в деревне Берендеево.