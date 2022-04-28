28 апреля 2022

В Тюменской области в пожаре погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в неэксплуатируемом одноэтажном здании на улице Челюскинцев, 5м. Екатеринбург, пожарный, задымление, тушение пожара, возгорание, пожарник, пожарная безопасность, кислородный баллон, пожаротушение, Мчс россии
Общая площадь пожара составляет 1000 квадратных метров Фото:

В деревне Берендеево Абатского района в ходе пожара погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

«Вызов поступил в 16:15 28 апреля. Возгорание в деревне Берендеево, Абатский район, улица Механизаторов. В результате пожара есть один погибший», — рассказали в пресс-службе

Также пострадало пять домов, из которых один нежилой, два неэксплуатируемых и два жилых. Повреждены хозяйственные постройки на общей площади 776 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 23:14. Работало четыре единицы техники и девять человек личного состава. Общая площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники МЧС раскрыли подробности пожара в тюменском поселке. Для тушения пожара было привлечено 30 человек личного состава и 9 единиц техники. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. С 15 апреля в Тюменской области введен особый противопожарный режим.

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В деревне Берендеево Абатского района в ходе пожара погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области. «Вызов поступил в 16:15 28 апреля. Возгорание в деревне Берендеево, Абатский район, улица Механизаторов. В результате пожара есть один погибший», — рассказали в пресс-службе Также пострадало пять домов, из которых один нежилой, два неэксплуатируемых и два жилых. Повреждены хозяйственные постройки на общей площади 776 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 23:14. Работало четыре единицы техники и девять человек личного состава. Общая площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. Ранее URA.RU писало, что сотрудники МЧС раскрыли подробности пожара в тюменском поселке. Для тушения пожара было привлечено 30 человек личного состава и 9 единиц техники. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. С 15 апреля в Тюменской области введен особый противопожарный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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