В дачном поселке «Малиновка», в котором сгорело 55 домов, начали оказывать помощь пострадавшим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В дачном поселке «Малиновка», в котором в результате крупного пожара сгорело 55 жилых домов, начали собирать списки пострадавших, чтобы оказать помощь. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила мэр Кургана Елена Ситникова.

«На въезде в садоводство с трассы стоит автобус, куда приглашают жителей, пострадавших в результате пожара, для сбора сведений и дальнейшего оказания необходимой помощи. По садоводству ездит машина с громкоговорителем аварийно-спасательного отряда управления по делам ГО и ЧС, которая приглашает граждан пройти в автобус, где можно зафиксировать свое обращение. Сотрудники МКУ „Жилищная политика“ обходят улицы садоводства. На месте дежурят пожарные машины и сотрудники УМВД», — рассказала Ситникова.

Все вопросы по оказанию помощи жители, пострадавшие в результате пожара в «Малиновке», могут задать по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы города Кургана по номерам: 054 (с городского), 45-74-97, 46-38-26.

Ранее URA.RU сообщало о том, что глава Кургана Елена Ситникова выступила со срочным сообщением из СНТ «Малиновка», где второй день продолжается ликвидация масштабного пожара. Мэр попросила курганцев соблюдать меры противопожарной безопасности: не жечь сухие ветки, костры, не жарить шашлыки и не бросать непотушенные сигареты.

В СНТ «Малиновка» собирают списки пострадавших от пожара, чтобы оказать помощь Фото: официальная страница мэра города Кургана Елены Ситниковой во «ВКонтакте»

На въезде в садоводство «Малиновка» стоит автобус, куда приглашают пострадавших для сбора сведений и дальнейшего оказания необходимой помощи Фото: официальная страница мэра города Кургана Елены Ситниковой во «ВКонтакте»

В дачном поселке в результате крупного пожара сгорело уже 55 жилых домов Фото: официальная страница мэра города Кургана Елены Ситниковой во «ВКонтакте»