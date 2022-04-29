Инфекционист Мескина: контроль за холерой в РФ связан с Украиной

29 апреля 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Риск возникновения кишечных инфекций выше в антисанитарных условиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Введение дополнительных мер по профилактике холеры в России может быть связано с возможностью распространение этой болезни из-за ситуации на Украине. Об этом URA.RU сообщила педиатр, инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист Минздрава Московской области по инфекционным болезням детей, профессор Елена Мескина. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для российских регионов по недопущение завоза и распространения холеры. Особое внимание просили уделить Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской областям, Краснодарскому краю, а также Крыму и Севастополю. «С точки зрения распространения холеры в военных условиях это абсолютно правильное действие. Всегда в таких условиях, когда наступает лето, увеличивается контроль за этими инфекционными заболеваниями. Потому что военные события, — разруха, недоедание, отсутствие санитарных, даже минимальных, условий, — дают все предпосылки для возникновение подобных инфекционных заболеваний. У людей воды нет, света нет, еды нет, ничего нет. И те, кто не выехал оттуда, понятно, в каких условиях там живут. Ясно, что эпиднадзор усиливается — это закономерно и правильно», — сказала Елена Мескина. Врач объяснила, что холера может попасть в Россию с беженцами из Украины, но пока таких случаев она не встречала. «Инфекции могут передаваться и контактным путем, через грязные руки, например. Вполне вероятно, даже будут проводить поголовное обследование тех, кто прибывает в Россию. Гораздо проще взять анализ, чтобы определиться, есть ли риск или нет. Так можно своевременно выявить пациента», — отметила инфекционист. Мескина уточнила, что украинские СМИ сообщали о возможных вспышках холеры в Мариуполе. «Видимо, наш Роспотребнадзор учел сообщения Киева о том, что в этих областях ожидаются инфекционные заболевания брюшной тиф, холера и прочие в связи с нарушением санитарных условий. Возможно, это фейк, но профилактика не повредит», — добавила врач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Введение дополнительных мер по профилактике холеры в России может быть связано с возможностью распространение этой болезни из-за ситуации на Украине. Об этом URA.RU сообщила педиатр, инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист Минздрава Московской области по инфекционным болезням детей, профессор Елена Мескина. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для российских регионов по недопущение завоза и распространения холеры. Особое внимание просили уделить Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской областям, Краснодарскому краю, а также Крыму и Севастополю. «С точки зрения распространения холеры в военных условиях это абсолютно правильное действие. Всегда в таких условиях, когда наступает лето, увеличивается контроль за этими инфекционными заболеваниями. Потому что военные события, — разруха, недоедание, отсутствие санитарных, даже минимальных, условий, — дают все предпосылки для возникновение подобных инфекционных заболеваний. У людей воды нет, света нет, еды нет, ничего нет. И те, кто не выехал оттуда, понятно, в каких условиях там живут. Ясно, что эпиднадзор усиливается — это закономерно и правильно», — сказала Елена Мескина. Врач объяснила, что холера может попасть в Россию с беженцами из Украины, но пока таких случаев она не встречала. «Инфекции могут передаваться и контактным путем, через грязные руки, например. Вполне вероятно, даже будут проводить поголовное обследование тех, кто прибывает в Россию. Гораздо проще взять анализ, чтобы определиться, есть ли риск или нет. Так можно своевременно выявить пациента», — отметила инфекционист. Мескина уточнила, что украинские СМИ сообщали о возможных вспышках холеры в Мариуполе. «Видимо, наш Роспотребнадзор учел сообщения Киева о том, что в этих областях ожидаются инфекционные заболевания брюшной тиф, холера и прочие в связи с нарушением санитарных условий. Возможно, это фейк, но профилактика не повредит», — добавила врач.