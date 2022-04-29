Журналист Крылов объяснил частую смену ведущих «Орла и решки»

29 апреля 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Телеведущий Дмитрий Крылов рассказал, что у молодых журналистов часто главенствует желание показать себя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Автор и ведущий программы «Непутевые заметки» Дмитрий Крылов объяснил, почему в программе «Орел и решка» телеканала «Пятница» часто меняются журналисты. Он связал это с тем, что для настоящего журналиста-путешественника важна внутренняя составляющая программы, а не желание показать себя. Об этом тележурналист сказал в ходе пленарной дискуссии в рамках XII Уральского медиафорума, который проходит в Екатеринбурге 28 и 29 апреля. «Есть состояние заинтересованности и огромное желание делиться своим впечатлениями, устной информацией и теми чувствами, которые у тебя возникли во время посещения города, страны, какого-то региона. И это самое важное, потому что у многих, особенно у молодых журналистов, есть желание показать себя — вполне объяснимое и простительное», — рассказал Крылов. О своем опыте ведущий «Непутевых заметок» рассказал, что в молодости ему удалось избежать желания продемонстрировать себя. Журналист Крылов отметил, что он сам всегда ставил в приоритет желание поделиться впечатлениями от увиденных мест со зрителями. В Екатеринбурге 28 и 29 апреля проходит XII Уральский медиафорум и «Инфорум» Союза журналистов России. На нем представители СМИ участвуют в дискуссиях и обмениваются профессиональным опытом. Ранее вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов объявил условия, на которых он готов общаться с журналистами. Также на форуме председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что в организации пытаются облегчить работу прессы с помощью продвижения поправок в закон об иноагентах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Автор и ведущий программы «Непутевые заметки» Дмитрий Крылов объяснил, почему в программе «Орел и решка» телеканала «Пятница» часто меняются журналисты. Он связал это с тем, что для настоящего журналиста-путешественника важна внутренняя составляющая программы, а не желание показать себя. Об этом тележурналист сказал в ходе пленарной дискуссии в рамках XII Уральского медиафорума, который проходит в Екатеринбурге 28 и 29 апреля. «Есть состояние заинтересованности и огромное желание делиться своим впечатлениями, устной информацией и теми чувствами, которые у тебя возникли во время посещения города, страны, какого-то региона. И это самое важное, потому что у многих, особенно у молодых журналистов, есть желание показать себя — вполне объяснимое и простительное», — рассказал Крылов. О своем опыте ведущий «Непутевых заметок» рассказал, что в молодости ему удалось избежать желания продемонстрировать себя. Журналист Крылов отметил, что он сам всегда ставил в приоритет желание поделиться впечатлениями от увиденных мест со зрителями. В Екатеринбурге 28 и 29 апреля проходит XII Уральский медиафорум и «Инфорум» Союза журналистов России. На нем представители СМИ участвуют в дискуссиях и обмениваются профессиональным опытом. Ранее вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов объявил условия, на которых он готов общаться с журналистами. Также на форуме председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что в организации пытаются облегчить работу прессы с помощью продвижения поправок в закон об иноагентах.