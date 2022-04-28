Союз журналистов России просит смягчить закон об иноагентах

28 апреля 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Председатель Союза журналистов России прорабатывает совместно с Минюстом смягчение закона об иноагентах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что их организация пытается облегчить работу журналистов с помощью продвижения поправок в законе об иноагентах на уровне государства. Об этом он рассказал на пленарной дискуссии «Триада: власть — СМИ — точки притяжения» в рамках XII Уральского медиафорума в Екатеринбурге, сообщает корреспондент URA.RU. «Мы пытаемся по возможности эти вопросы [с Роскомнадзором] регулировать. Еще до начала спецоперации — в конце прошлого года — мы подготовили целый набор поправок в законодательство об иноагентах, чтобы облегчить [работу журналистов]», — заявил Соловьев. В частности, речь идет о том, чтобы позволить СМИ иметь право на ошибку при обозначении иноагентов, об исключении из реестра организаций, которые получали иностранные премии или участвовали в зарубежных конгрессах. «Я участвую в обсуждении этих вещей в комиссии Минюста. Это очень непросто», — рассказал председатель Союза журналистов. Однако он верит в положительный исход, при котором будет опубликован скорректированный вариант закона об иноагентах, и он будет подписан президентом России Владимиром Путиным. 28 и 29 апреля в Екатеринбурге проходит XII Уральский медиафорум и «Инфорум» Союза журналистов России. На нем представители СМИ обсудят проблемы, которые возникают в их деятельности в нынешних условиях, и рассмотрят перспективы развития журналисткой сферы. Ранее вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов в рамках пленарной дискуссии «Триада: власть — СМИ — точки притяжения» заявил, что готов общаться только с теми журналистами, которые пишут правду. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что их организация пытается облегчить работу журналистов с помощью продвижения поправок в законе об иноагентах на уровне государства. Об этом он рассказал на пленарной дискуссии «Триада: власть — СМИ — точки притяжения» в рамках XII Уральского медиафорума в Екатеринбурге, сообщает корреспондент URA.RU. «Мы пытаемся по возможности эти вопросы [с Роскомнадзором] регулировать. Еще до начала спецоперации — в конце прошлого года — мы подготовили целый набор поправок в законодательство об иноагентах, чтобы облегчить [работу журналистов]», — заявил Соловьев. В частности, речь идет о том, чтобы позволить СМИ иметь право на ошибку при обозначении иноагентов, об исключении из реестра организаций, которые получали иностранные премии или участвовали в зарубежных конгрессах. «Я участвую в обсуждении этих вещей в комиссии Минюста. Это очень непросто», — рассказал председатель Союза журналистов. Однако он верит в положительный исход, при котором будет опубликован скорректированный вариант закона об иноагентах, и он будет подписан президентом России Владимиром Путиным. 28 и 29 апреля в Екатеринбурге проходит XII Уральский медиафорум и «Инфорум» Союза журналистов России. На нем представители СМИ обсудят проблемы, которые возникают в их деятельности в нынешних условиях, и рассмотрят перспективы развития журналисткой сферы. Ранее вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов в рамках пленарной дискуссии «Триада: власть — СМИ — точки притяжения» заявил, что готов общаться только с теми журналистами, которые пишут правду.