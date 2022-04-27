Десантники ЯНАО оказали помощь солдатам РФ и жителям Донбасса

В первый этап сбора помощи десантники закупали медикаменты и военную форму Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Союз десантников ЯНАО начал в Ноябрьске сбор гуманитарной помощи как для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, так и для граждан ДНР и ЛНР. Как рассказал URA.RU председатель союза Юрий Хлюстов, организаторы сбора лично доставляют помощь на территорию Донбасса.

«Первый груз, где были в основном медикаменты и военная форма, мы отправили в три точки — в Луганскую городскую больницу, Первомайскую городскую больницу и на передовую к нашим солдатам. В общей сложности было потрачено около 700 тысяч рублей. Желающих помочь достаточно, даже детишки пишут письма ребятам, которые там находятся», — рассказал он.

Хлюстов добавил, что сейчас стартовал второй этап сбора гуманитарной помощи. В этот раз десантники будут закупать продукты питания, тапочки, сигареты, также медикаменты и военную форму. «Я не понаслышке знаю, что такое боевые действия, и как бывает в такие моменты тяжело. В этой ситуации вся Россия стала, как единый кулак. Мы все сплотились, поэтому и решил помогать людям и солдатам. Мы россияне, мы своих никогда не бросим», — подчеркнул организатор.

Ранее сообщалось, что жители Ямало-Ненецкого автономного округа собрали почти сто тонн гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса. За 2 месяца в поддержку жителей Донбасса северяне собрали 92 тонны гуманитарного груза. Жители ЯНАО систематически помогают гражданам ДНР и ЛНР, которые проживают на территории Донбасса или вынуждены были эвакуироваться в Россию из-за обстрелов со стороны ВСУ. Также проходит сбор помощи в поддержку военнослужащих РФ, которые защищают интересы страны. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, она несет освободительный характер, цель операции — защитить от геноцида население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины.

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