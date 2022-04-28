Руслан Кухарук смог избежать переезда в бесперспективный регион Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава администрации Тюмени рассматривался Кремлем на пост губернатора Чукотского автономного округа. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. По информации инсайдера, мэру удалось избежать переезда.

«Кухарук как участник президентского кадрового резерва был одним из основных кандидатов на смену действующего главы Чукотки Романа Копина, полномочия которого истекают в 2023 году. Но мэр Тюмени, чей потенциал в Москве оценивают высоко, смог избежать переезда в другой регион. Возможно, при помощи губернатора Александра Моора», — рассказал источник.

По словам собеседника агентства, Кухарук смог сослаться на важные проекты, которые ему предстоит завершить в Тюмени. В частности, ранее URA.RU писало, что власти прикладывают большие усилия, чтобы Тюмень получила статус миллионника до конца текущего десятилетия. «Мэр Тюмени поступил по аналогии с Моором (занимал аналогичную должность с 2011 по 2018 годы — прим. ред.), который в 2017 году также предпочел остаться в кресле градоначальника вместо того, чтобы возглавить Ненецкий автономный округ», — добавляет инсайдер.

Косвенно, возможную смену губернатора Чукотки подтверждает тот факт, что Копин возглавляет регион с 2008 года, и назрел вопрос о ротации. Кроме того, в октябре—ноябре к главе автономного округа, по информации крупнейшего в России политического telegram-канала «Незыгарь», были претензии у Кремля из-за срыва поставок необходимых продуктов на территорию Чукотки — местные жители даже составили петицию на имя президента РФ Владимира Путина.

По мнению политолога Александра Безделова, у Кухарука были веские причины остаться в Тюмени. «Чукотка географически удаленный регион, переезд туда с семьей практически невозможен, дети мэра не смогли бы там получить достойное образование. Кроме того, это регион без потенциала экономического развития и карьерных перспектив — туда можно уехать на десятилетия. Но факт того, что Кухарук оказался в коротком списке кандидатов не исключает его появления в шорт-листе на пост губернатора какого-то другого субъекта РФ», — подытожил эксперт.

Агентство направило запрос в мэрию Тюмени с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.

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