Власти идут ва-банк, чтобы сделать Тюмень миллионником

Чтобы сделать Тюмень городом-миллионником, правительство Тюменской области применяет законодательный, административный и имиджевый ресурсы. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте региона. При этом достигать результата прямо сейчас даже нет необходимости. Главное — показать федеральному центру, что ни пандемия, ни снижение демографии на успешной работе властей не сказываются.
«Власти ведут целенаправленную работу для того, чтобы население Тюмени достигло миллиона человек. Для получения этого статуса они готовы на все. Работа началась еще при губернаторе Владимире Якушеве: законодательно в состав города включили пригородные села и деревни. Сейчас инициативу продолжает глава региона Александр Моор, для которого продолжить и довести до конца проект предшественника — дело чести. На полную мощность задействуют административный ресурс. Бюджетников мягко, но убедительно подталкивают к тому, чтобы все они приняли участие в переписи населения, которая почти окончена», — рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте региона.
По его словам, применяют власти и другие механизмы. В частности, именно для привлечения в Тюмень максимального количества приезжих особое внимание уделяют инфраструктуре города. Отсюда постоянное строительство новых развязок, жилых кварталов под переселение северян, и многое другое.
Есть расчет и на туристов. По версии источника агентства, город пиарят всеми возможными способами, чтобы приехавшие однажды россияне захотели перебраться в столицу области насовсем.
«По итогам этой переписи Тюмень, конечно же, статуса миллионника не достигнет. Однако успешный результат покажет, что Тюмень — это один из немногих городов, который интенсивно растет даже на фоне снижения демографии в целом. Сам этот факт многое скажет об экономических и социальных успехах, эффективности работы правительства. Позволит ему с лучшей стороны показать себя перед федеральными властями», — отметил в разговоре с URA.RU политолог Александр Безделов.
Он также уточнил, что значительные темпы прироста населения, пусть даже и не до миллиона человек, дадут Тюмени возможность обратить на себя внимание федеральных и международных компаний. Приход в столицу области крупных игроков из торговой и гостиничной сфер, новые прямые рейсы, которые захотят ввести авиакомпании — все это сыграет на руку не только экономике, но и, в частности, жителям города.
По данным администрации Тюмени на 1 января 2021 года численность населения столицы области составляла 816,7 тысяч человек. Новые цифры станут известны после окончания переписи, которая завершится 14 ноября. Как сообщили URA.RU в оперативном штабе Тюменской области, по состоянию на 10 ноября переписью охвачено уже 89,5% жителей региона, предусмотренных планом, то есть более 1,3 млн человек.
О том, как сильно власти хотят привлечь к переписи как можно больше тюменцев, говорит и поведение самих переписчиков. Ранее агентство рассказывало, что по настоянию кураторов они повторно посещают даже те адреса, откуда их выгоняют с оскорблениями, для безопасности привлекая к обходам полицейских. А на службе горожан просят доказывать, что они предоставили свои данные для переписи.
О том, что переписать пытаются даже тех, кто активно отказывается, URA.RU подтвердили в «Тюменьстате». «Причины отказа очень разные: нет возможности, времени или даже настроения ответить на вопросы в момент первого посещения. Поэтому по инструкции, если получен отказ, переписчик должен вернуться на адрес. Как минимум, еще один раз. Это нужно, чтобы еще раз попытаться убедить жителей. В большинстве случаев такой подход себя оправдывает», — рассказали в ведомстве в ответ на запрос агентства.
По словам источника URA.RU, близкого к правительству Тюменской области, благодаря всем этим подходам в совокупности, миллион жителей Тюмень отпразднует еще при губернаторе Александре Мооре. Но, скорее всего, неофициально.
«Для главы региона закончить то, что начал его предшественник Владимир Якушев — это дело чести. Думаю, он справится. Есть нюанс: следующая перепись будет через десять лет. Александр Викторович (Моор — прим. URA.RU), очевидно, может рассчитывать и на второй срок в губернаторском кресле, однако и он закончится в 2028 году. Но это не мешает Тюмени стать миллионником и до официальных результатов. Так было со многими городами. К примеру, с Краснодаром», — уверен собеседник агенства.
По его словам, на пути к заветной цифре глава региона может рассчитывать на поддержку коллег. В первую очередь, полпреда президента в УрФО Владимира Якушева: как бывший губернатор, он неравнодушен к Тюмени, и вероятно поспособствует тому, чтобы столица области получала необходимые преференции.
Кроме того, подспорьем станут северные соседи — главы ЯНАО и ХМАО (Дмитрия Артюхов и Наталья Комарова), а также главная программа «тюменской матрешки» — «Сотрудничество». Денег на нее регионы не жалеют, а значит все больше пенсионеров из автономных округов будут переезжать в Тюмень.
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