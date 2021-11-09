Власти идут ва-банк, чтобы сделать Тюмень миллионником

В случае успешных итогов переписи, областные власти получат похвалу Москвы, а сами тюменцы смогут рассчитывать на развитие сферы услуг и развлечений Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чтобы сделать Тюмень городом-миллионником, правительство Тюменской области применяет законодательный, административный и имиджевый ресурсы. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте региона. При этом достигать результата прямо сейчас даже нет необходимости. Главное — показать федеральному центру, что ни пандемия, ни снижение демографии на успешной работе властей не сказываются.

Активное движение к достижению Тюменью статуса миллионника в правительстве области начали еще при губернаторе Владимире Якушеве Фото: Денис Моргунов © URA.RU

«Власти ведут целенаправленную работу для того, чтобы население Тюмени достигло миллиона человек. Для получения этого статуса они готовы на все. Работа началась еще при губернаторе Владимире Якушеве: законодательно в состав города включили пригородные села и деревни. Сейчас инициативу продолжает глава региона Александр Моор, для которого продолжить и довести до конца проект предшественника — дело чести. На полную мощность задействуют административный ресурс. Бюджетников мягко, но убедительно подталкивают к тому, чтобы все они приняли участие в переписи населения, которая почти окончена», — рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте региона.

По его словам, применяют власти и другие механизмы. В частности, именно для привлечения в Тюмень максимального количества приезжих особое внимание уделяют инфраструктуре города. Отсюда постоянное строительство новых развязок, жилых кварталов под переселение северян, и многое другое.

Есть расчет и на туристов. По версии источника агентства, город пиарят всеми возможными способами, чтобы приехавшие однажды россияне захотели перебраться в столицу области насовсем.

Помочь может приход в столицу сети IKEA Фото: Анна Майорова © URA.RU

«По итогам этой переписи Тюмень, конечно же, статуса миллионника не достигнет. Однако успешный результат покажет, что Тюмень — это один из немногих городов, который интенсивно растет даже на фоне снижения демографии в целом. Сам этот факт многое скажет об экономических и социальных успехах, эффективности работы правительства. Позволит ему с лучшей стороны показать себя перед федеральными властями», — отметил в разговоре с URA.RU политолог Александр Безделов.

Он также уточнил, что значительные темпы прироста населения, пусть даже и не до миллиона человек, дадут Тюмени возможность обратить на себя внимание федеральных и международных компаний. Приход в столицу области крупных игроков из торговой и гостиничной сфер, новые прямые рейсы, которые захотят ввести авиакомпании — все это сыграет на руку не только экономике, но и, в частности, жителям города.

По данным администрации Тюмени на 1 января 2021 года численность населения столицы области составляла 816,7 тысяч человек. Новые цифры станут известны после окончания переписи, которая завершится 14 ноября. Как сообщили URA.RU в оперативном штабе Тюменской области, по состоянию на 10 ноября переписью охвачено уже 89,5% жителей региона, предусмотренных планом, то есть более 1,3 млн человек.

О том, как сильно власти хотят привлечь к переписи как можно больше тюменцев, говорит и поведение самих переписчиков. Ранее агентство рассказывало, что по настоянию кураторов они повторно посещают даже те адреса, откуда их выгоняют с оскорблениями, для безопасности привлекая к обходам полицейских. А на службе горожан просят доказывать, что они предоставили свои данные для переписи.

Чтобы внести в статистику как можно больше тюменцев, переписчики возвращаются даже на те адреса, откуда их прогоняют Фото: Размик Закарян © URA.RU

О том, что переписать пытаются даже тех, кто активно отказывается, URA.RU подтвердили в «Тюменьстате». «Причины отказа очень разные: нет возможности, времени или даже настроения ответить на вопросы в момент первого посещения. Поэтому по инструкции, если получен отказ, переписчик должен вернуться на адрес. Как минимум, еще один раз. Это нужно, чтобы еще раз попытаться убедить жителей. В большинстве случаев такой подход себя оправдывает», — рассказали в ведомстве в ответ на запрос агентства.

По словам источника URA.RU, близкого к правительству Тюменской области, благодаря всем этим подходам в совокупности, миллион жителей Тюмень отпразднует еще при губернаторе Александре Мооре. Но, скорее всего, неофициально.

«Для главы региона закончить то, что начал его предшественник Владимир Якушев — это дело чести. Думаю, он справится. Есть нюанс: следующая перепись будет через десять лет. Александр Викторович (Моор — прим. URA.RU), очевидно, может рассчитывать и на второй срок в губернаторском кресле, однако и он закончится в 2028 году. Но это не мешает Тюмени стать миллионником и до официальных результатов. Так было со многими городами. К примеру, с Краснодаром», — уверен собеседник агенства.

По его словам, на пути к заветной цифре глава региона может рассчитывать на поддержку коллег. В первую очередь, полпреда президента в УрФО Владимира Якушева: как бывший губернатор, он неравнодушен к Тюмени, и вероятно поспособствует тому, чтобы столица области получала необходимые преференции.

Благодаря поддержке глав ХМАО и ЯНАО (Наталья Комарова — в центре, Дмитрий Артюхов — справа) Александр Моор (слева) сделает Тюмень миллионником еще до новой переписи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кроме того, подспорьем станут северные соседи — главы ЯНАО и ХМАО (Дмитрия Артюхов и Наталья Комарова), а также главная программа «тюменской матрешки» — «Сотрудничество». Денег на нее регионы не жалеют, а значит все больше пенсионеров из автономных округов будут переезжать в Тюмень.